Первым кандидатом на внесение в список авторов фейковых новостей может стать DW

Москва, 23 сентября. Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (DW) может стать одним из первых кандидатов на включение в список авторов фейковых новостей. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров ранее анонсировал создание подобного списка. По его словам, он необходим, чтобы другие СМИ «понимали, что имеют дело с лжецами».

«Мы хотим Роскомнадзору посоветовать, так как руководитель пресс-службы ведомства недавно заявил, что «железобетонных кандидатов в этот список не существует». Я сразу говорю, что «железобетонный» кандидат в этот список – Deutsche Welle», — заявил депутат.

В качестве примера опубликованного в Deutsche Welle фейка он привел статью «Россия теряет Северный Кавказ», автором которой является главный редактор русского офиса Deutsche Welle Инго Маннтойфель.

Напомним, что Шхагошев ранее заявлял, что в МИД и Роскомнадзор будет направлена просьба о лишении российского офиса DW аккредитации в России, если представители этого СМИ откажутся принять участие в заседании комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ, которое состоится 27 сентября.

Российские парламентарии связывают с возможным иностранным вмешательством серию незаконных митингов в Москве, которые прошли в конце июля — августе под предлогом недовольства из-за недопуска части кандидатов на выборы в Мосгордуму. В нем мог быть замешан и российский офис DW.

Ранее собственный классификатор СМИ представило и Федеральное агентство новостей. Он регулярно пополняется и обновляется. Этот проект позволит российским читателям адекватно оценивать достоверность предлагаемой разными СМИ информации, ее ангажированность и общую направленность.