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Скончался актер, снявшийся в фильме «Убить Билла 2»

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Скончался актер, снявшийся в фильме «Убить Билла 2»

Вашингтон, 23 сентября. Актер армянского происхождения Сид Хэйг, известный своими ролями в фильмах Джорджа Лукаса и Квентина Тарантино, скончался в США. Об этом сообщила в своем Instagram его супруга Сьюзен.

«Он был моим ангелом, моим мужем, моим лучшим другом и всегда им останется», ― написала она.

Настоящим именем Сида Хэйга было Сидней Эдди Мосесян. Сниматься в кино он начал случайно – Хэйга в детстве пришел в танцевальную студию, чтобы избавиться от проблем с моторикой. Там его заметили преподаватели и посоветовали развивать свой актерский талант. В итоге он снялся более чем в 130 фильмах и сериалах, включая «THX 1138» Джорджа Лукаса и «Джеки Браун» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино. Также многим запомнились его роли в фильмах ужасов режиссеров Крэйга Залера и Роба Зомби.

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Источник: ТАСС
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