Сирия, 24 сентября. Вылазка ИГИЛ1* в Хомсе. В Даръа совершено покушение на полковника сирийской армии. САА наносит удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояни

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо стягивают подкрепление, в Идлибе ведут огонь по укреплениям боевиков, в Дейр-эз-Зоре прочесывают местность в поисках пособников ИГИЛ и членов «спящих ячеек».

«Исламское государство1»: потеряло одного из своих подрывников в Хасаке в ходе рейда международной коалиции, подозреваются в нападении на курдов в Дейр-эз-Зоре, строило засаду для конвоя сирийской армии в пустыне в Хомсе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в нападении на школу в Алеппо, в Идлибе уничтожила ракетную установку САА.

«Сирийская свободная армия» (ССА): отразила нападение радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Азаз в Алеппо.

Курды: на севере Алеппо попытались прорвать линию обороны протурецких боевиков, признали за собой вылазку в районе города Африн, в результате которой были убиты четыре боевика ССА, в Ракке повышают цены на стройматериалы.

ВС Турции: в ходе операции спецназа на севере Ирака ликвидировали семь боевиков «Рабочей партии Курдистана», провели воздушную разведку в рамках соглашения с международной коалицией на севере Ракки.

Международная коалиция: направила в Хасаку конвой подкрепления для курдских радикалов из двухсот грузовиков строительных материалов, задержала с поддержкой курдских боевиков подрывника ИГИЛ.

Провинция Алеппо

Утром вооруженная группа боевиков совершила нападение на школу в окрестностях города Алеппо, о чем сообщил портал Aleppo AMC. Как сообщает источник, боевики ворвались в школу в районе Джибрин. В здании началась паника, после того как они ранили преподавателя и двух студентов. Наиболее вероятно, что атака была совершена радикалами альянса «Тахрир аш-Шам», которые базируются в промышленных районах города Алеппо и периодически совершают атаки в жилых кварталах.

Медиаресурс ANHA опубликовал информацию о ходе допроса «спящей ячейки» «Исламского государства», арестованной «Демократическими силами Сирии» в предместьях города Манбидж. Всего в ячейке числилось 18 человек, среди которых 7 - женщины. Группа обеспечивала связь между ячейками, поставляла оружие и искали конспиративные укрытия. Члены группы уже признали вину за несколько подрывов на территории SDF, изготовлении взрывчатки и минировании автотранспорта. Из показаний боевиков становится ясно, что они перешли к методам партизанской войны, меняя связи и тактику, переходя на использование лёгкого вооружения и работая малыми группами. Также они активно используют заминированный авто и мототранспорт.

Боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) выпустили заявление о том, что ими была пресечена попытка курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) прорвать линию обороны и проникнуть в районы к югу от города Азаз, как сообщает новостное агентство Masar Press Net. Как передает источник в сети Twitter XXVII27, армия Турции в свою очередь столкнулась с группой курдских боевиков в предместьях города Тель-Рифат, в югу от которого проходит линия разграничения сторон.

Курды выпустили на подконтрольном им медиаресурсе Afrin Activist заявление о том, что ими было ликвидировано четыре протурецких боевика из состава ССА в ходе вылазок 22 сентября в районе города Африн, деревнях Басута и Шерава.

Провинция Хомс

Подконтрольный боевикам «Исламского государства» медиапортал «Амак» опубликовал заявление группировки о том, что ими было совершено нападение на конвой Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в районе пустыни Эс-Сухне. Террористы заявили об успешном уничтожении одного танка и ряда пикапов военных в ходе столкновения, а также о ранении пятнадцати военнослужащих в в ходе перестрелки. Ранее сообщалось, что САА начала новую операцию против сил «Исламского государства», которые могут скрываться в пустыне. 21 сентября при поддержке Сил национальной обороны (NDF) армия начала прочесывать территории, начиная от поселка Хамима к востоку от города Пальмира.

Провинция Дейр-эз-Зор

Самодельная бомба сегодня утром детонировала рядом с КПП SDF в городе Дибан, как сообщает Twitter-канал Deir Ezzor 24. Сотрудники «Асайиш» оцепили место взрыва. По предварительной версии, бомба была оставлена боевиками «Исламского государства». В городе Шхиль молодой человек Башар аль-Али аль-Майуф был серьезно ранен неизвестными вооруженными людьми. Нападающие - неизвестные боевики, скрылись с места преступления на мотоцикле.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные боевики «Исламского государства», укрывающиеся в пустыне Субехан на востоке провинции Дейр-эз-Зора, захватили несколько женщин и мужчин, которые пересекали пустыню. Взяв в заложники женщин, террористы потребовали, чтобы взамен их мужья достали провизию членам «спящей ячейки» в обмен на их жизнь. На востоке провинции отмечается повышенная активность ушедших в подполье боевиков ИГИЛ. Несмотря на усилия оккупировавших восток Сирии боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживаемых и спонсируемых международной коалицией, которые проводят еженедельно десантные операции в местах предполагаемого скопления террористов, нападения продолжаются.

По информации портала Halab Today TV, отряды иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции оборудуют новые базы в районе города Меядин. Один из новых штабов Корпуса будет расположен в центре Меядина. Иранцы также намерены разместить новые КПП и сформировать патрульный отряд. Повышение мер безопасности и расширение военного присутствия иранцев в Меядине связано с недавним авиаударом по расположениям Корпуса Стражей в городе Абу-Кемаль и ростом числа нападений на их контрольно-пропускные пункты и конвои со стороны «спящих ячеек» ИГИЛ.

Как передает источник в сети Twitter (@alqadi_sy), двое неизвестных ворвались в дом Наззала Аль-Хамуда, жителя города Ат-Таяна, избили его и сожгли его автомобиль. Причиной нападения послужило то, что один из сыновей Аль-Хамуда является членом «Демократических сил Сирии».

Провинция Даръа

Очередное покушение на высокопоставленного члена сирийской армии произошло в Даръа. Взрыв прогремел в поселке Бусра аль-Харири. Самодельная бомба была заложена на пути следования автомобиля полковника пятой дивизии САА, о чем сообщает инфорамагентство Halab Today TV. Как сообщает источник, сам полковник остался жив и получил осколочные ранения средней степени тяжести, с которыми и был доставлен в больницу города Изра.

Напомним, что в некогда провинции с лета этого года участились случаи нападения на представителей официальной власти, высокопоставленных членов САА и бывших полевых командиров «Южного фронта» (фракция «Сирийской свободной армии», действующая на юге Сирии). В 2018 году, в результате переговоров «вооруженной оппозиции» и официального Дамаска, было заключено перемирие. Однако военные эксперты связывают рост числа атак неизвестных боевиков с деятельностью непримиримых членов оппозиции, которые намерены продолжить свою борьбу с представителями власти и будут избавляться от бывших членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие.

Провинция Идлиб

Утром САА арабская армия (САА) нанесла удары из средней и тяжелой артиллерии по позициям радикалов в предместьях деревень Ракая, Дейр-Сунбуль, Хиш и у поселка Хазарин, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter Syria Pulse. Армия также ударила по укрепленным огневым позициям джихадистов в окрестностях города Кафр-Саджна и на подступах к городу Маарет-Хурма. Одновременно отмечаются вылеты разведывательной авиации ВКС РФ над линией соприкосновения фронта на юге провинции, задачей которой является поиск опорных пунктов боевиков.

Оппозиционные источники сообщает о том, что боевики сумели уничтожить одну из ракетных установок сирийской армии в районе города Тель-Мирак, о чем сообщает медиаресурс Step News Agency. Сообщение о раненых и погибших среди САА, однако, не поступало.

Провинция Ракка

Неизвестные боевики совершили нападение в районе нефтяного месторождения Аль-Каджали, принадлежащего компании Катраджи на севере провинции, сообщает агентство Orient News. Источник сообщает, что атака была совершена груз нефти, который готовили к отправке через реку Евфрат и контрольно-пропускной пункт «Аббас» на территории правительственных сил. Одна из гранат была брошена непосредственно в цистерну с сырой нефтью, что спровоцировало пожар. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок. Однако отметим, что месторождение находится на территориях, оккупированных курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). Летом курдские боевики расстреливали из гранатометов паромы, которые перевозили цистерны бензина через реку Евфрат в подконтрольные правительственной армии зоны.

Администрация SDF подняла цены на цемент до 80 тысяч сирийских лир за тонну, о чем сообщает новостной портал Euphates Post. В настоящее время в Ракке разрушена значительная часть инфраструктуры и кварталов после боевых действий 2018 года, но вместо помощи населению , курды повышают цены на стройматериалы. Ранее сообщалось, что вместо ремонта курды решили снести здание городской детской больницы для продажи металлоконстукций.

Местный источник новостей в сети Twitter (@AACanli) сообщил, что турецкие самолеты модели F-16 сегодня днем совершили двухчасовой разведывательный полет над «безопасной зоной» на севере Ракки.

Провинция Хама

Как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad, склад боеприпасов, брошенный боевиками при отступлении из Латаминского котла был обнаружен в ходе работ инженерных отрядов САА в предместьях города Кафр-Набуда, и у города Аль-Латамина. САА извлекла из них ящики боеприпасов, снарядов и винтовок, материалы для изготовления взрывчатки. В тоннеле у Аль-Латамины были найдены пулеметы, телескоп и минометная установка, снаряды от которой лежали в подвале дома поблизости.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), крупный конвой подкрепления из десятка автобусов покинул Хаму и был направлен в западные районы провинции Алеппо. По прогнозам некоторых военных экспертов в ближайшее время следует ожидать от сирийской армии активных действий на западе провинции Алеппо, где еще действуют разрозненный группы альянса «Тахрир аш-Шам»

Провинция Хасака

Через погранпереходов «Семалка» утром в провинцию прибыла колонна из двухсот грузовиков подкрепления от международной коалиции для боевиков SDF, передает агентство Euphrates Post. В этот раз курдам помимо оружия были предоставлены сборные дома, стройматериалы и топливо.

В городе Аш-Шаддади неизвестные боевики совершили нападение на патрульного «Асайиш», передает новостной Twitter-канал Alk Habour 21. Неизвестные расстреляли его прямо на улице, после чего скрылись. Ни одна из группировок пока не признала свою причастность.

Курдские боевики провели рейд в районе Аль-Вахда города Камышлы, где арестовали местного жителя, как передает новостной портал Masar Press Net. Источник также сообщил, что рейд прошел в поселке Аль-Джавадия, где также после рейда был задержан мужчина Вассим Мухаммед аль-Тияб. По информации источника оба задержан обвиняются курдами в пособничестве боевикам «Исламского государства».

Медиапортал Baladi News сообщил, что силы международной коалиции арестовали на юге провинции Халила Хамада - боевика ИГИЛ и одного из организаторов подрывов в городе Маркада. Также при нем были обнаружены документы, которые свидетельствуют в пользу того, что серия взрывов в городе Аш-Шаддади тоже были организованы им.

Ирак

Согласно информации турецкого агентства Anadolu, на севере Ирака спецназ турецких вооруженных сил ликвидировал троих членов боевого крыла «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в рамках третьего этапа военной операции «Коготь». Как сообщалось ранее, с начала мая Турция проводит военную кампанию по зачистке севера Ирака от боевиков РПК — организации, признанной на территории Турции террористической. Анкара заявила о своем намерении бороться с курдскими террористами как на территории Турецкой Республики, так и в соседних странах. Так в 2015 году без разрешения Багдада, Анкара разместила на севере Ирака свои военные базы.

1 Организация запрещена на территории РФ.