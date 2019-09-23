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IAAF решила продлить отстранение ВФЛА

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IAAF решила продлить отстранение российской федерации

Цюрих, 23 сентября. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в понедельник заявил чиновник IAAF Руне Андерсен, который возглавляет рабочую группу по восстановлению ВФЛА.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — сказал он.

Отметим, что из-за решения продлить срок отстранения ВФЛА российские атлеты не смогут представить свою страну на чемпионате мира в Катаре и будут вынуждены выступать под нейтральным флагом.   

В последний раз вопрос о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики поднимался в начале июня, однако, как и на всех предыдущих заседаниях совет IAAF отказался пересматривать свое решение. 

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин обсудил с Андерсеном «дорожную карту» восстановления членства. Россия должна была  передать WADA запрошенные допинг-пробы из московской лаборатории и выплатить задолженности перед IAAF в размере 3,2 млн долларов.

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