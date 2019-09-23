Осташко подвел итоги участия Навального и Ко в «околовыборном треше и угаре»

Москва, 23 сентября. Люди, у которых «хватило ума» зарегистрироваться на сайте проекта «Умное голосование» Алексея Навального, рискуют стать жертвами мошенничества. Об этом заявил политолог Руслан Осташко в видео для YouTube-канала PolitRussia.

Эксперт отметил, что с помощью «Умного голосования» скандальный блогер и его соратники собирали персональные данные пользователей.

«Люди, у которых хватило ума поучаствовать в «Умном голосовании» Навального, могут стать объектами мошенничества. Фактически названный проходимец и его шайка собрали немалое число персональных данных россиян, которые заполнили форму на созданном навальнистами сайте», — сказал Руслан Осташко.

Он отметил, что сейчас, когда «околовыборные треш и угар» поутихли, можно подвести некоторые итоги участия так называемых «либералов» во всем этом.

Осташко напомнил, что сам Алексей Навальный улетел в США, когда в его штабах в разных городах России начались многочисленные обыски в связи с расследованием уголовного дела. По данным следствия, в 2016–2018 годах сотрудники так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» незаконным путем получили средства в иностранной валюте, а затем через банкоматы внесли их на счета нескольких московских банков. После этого финансовые средства были перечислены на счета «ФБК». Уголовное дело возбуждено по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

«Чего добился своим проектом «Умного голосования» главный «борец против режима»? Нескольких вещей. Во-первых, Навальный счел личные счеты. Например, отомстил Удальцову, записав его жену в единороссы», — заявил Руслан Осташко.

Речь идет об Анастасии Удальцовой — супруге координатора «Левого фронта», отсидевшего в тюрьме за организацию беспорядков в 2012 году. Она баллотировалась в Мосгордуму по 5-му округу от КПРФ. Женщина рассказала, что так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» оклеветал ее. В обнародованном списке «Умного голосования» ее назвали «замаскированным единороссом». Анастасия Удальцова допустила, что Навальный приписал ей некое «сотрудничество с властями» из-за старых обид. Она отметила, что не может назвать отношения с блогером теплыми или хотя бы товарищескими.

«Во-вторых, Навальный заработал деньги. Ведь он явно продвигал сомнительных кандидатов в Мосгордуму не бесплатно. Иначе с чего бы ему помещать на сайте «Умного голосования» таких неоднозначных людей как наследник дедушки Зюганова», — заявил Осташко.

Ранее стало известно, что в список «Умного голосования» попал внук главы КПРФ Геннадия Зюганова Леонид. Как писали СМИ, политическая карьера Зюганова-младшего продвигается лишь благодаря статусу своего родственника, однако он успел засветиться в рекламе «Умных диванов».

«Тут явно кроется денежный интерес, и неудивительно, что после победы своих кандидатов КПРФ поспешила откреститься от Навального», — напомнил Руслан Осташко.

Кроме того, от «Умного голосования» открестились и другие партии. В сентябре оппозиция обрушилась с критикой на проект Навального. В частности, партии «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

«Третьим итогом «Умного голосования» стало то, что Навальный завладел немалым числом личных данных россиян. Тех самых, у кого хватило ума поверить ему и зарегистрироваться на сайте «Умного голосования», — отметил Руслан Осташко.

Напомним, недоверие к «Умному голосованию» высказывали и представители прессы. Так, например, журналистка Леся Рябцева и публицист Дмитрий Лекух указывали, что проект Навального является мошенническим и придуман вовсе не для отстаивания интересов граждан РФ. По их словам, цель «Умного голосования» — помочь представителям так называемого «ФБК» собрать деньги на свой «отдых за границей».