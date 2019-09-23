Сирия, 23 сентября. В ходе рейда международной коалиции был задержан подрывник ИГИЛ1* в Хасаке. Сирийская армия перебрасывает силы в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо стягивают подкрепление, в Идлибе ведут огонь по укреплениям боевиков. в Дейр-эз-Зоре прочесывают местность в поисках пособников ИГИЛ и членов «спящих ячеек».

«Исламское государство1»: потеряло одного из своих подрывников в Хасаке в ходе рейда международной коалиции.

Курды: арестовали в Хасаке в ходе обыска двух мирных жителей.

Международная коалиция: в Хасаке задержали с поддержкой курдских боевиков подрывника «Иламского государства» и организатора ряда терактов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) провела рейд с обысками в деревне Анба. По информации разведки, в предместьях деревни могут скрываться боевики «Исламского государства» из числа ушедших в подполье. Их может укрывать местное население, как сообщает новостной портал Deir Ezzor 24.

Как передает источник в сети Twitter (@alqadi_sy), двое неизвестных ворвались в дом Наззала Аль-Хамуда, жителя города Ат-Таяна. Нападающие избили его и сожгли его автомобиль, припаркованный во дворе. Причиной нападения послужило то, что один из сыновей Аль-Хамуда является членом «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Идлиб

Согласно информации новостного портала Baladi News, Сирийская арабская армия (САА) ведет огонь из средней и тяжелой артиллерии по опорным пунктам и огневым точкам радикалов «Тахрир аш-Шам в предместьях города Кафр-Саджна. САА обстреливает боевиков в ответ на нарушение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Сведений о потерях радикалов в живой силе и боевой технике пока что не поступало.

Провинция Хама

Как сообщает источник в сети Twitter Rana Alasad, очередной склад боеприпасов, брошенный боевиками при отступлении из Латаминского котла был обнаружен в ходе работ инженерных отрядов САА. Тайник с оружием был найден в предместьях города Кафр-Набуда, и у города Аль-Латамина. Всего САА извлекла из них ящики различных боеприпасов, снарядов и винтовок, материалы для изготовления взрывчатки. Оба склада принадлежали боевикам «Тахрир аш-Шам» и союзным группировкам. Со склада у Аль-Латамины правительственные силы изъяли пулеметы, телескоп и минометную установку. В подвале дома в окрестностях военнослужащие нашли десятки минометных снарядов для нее.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), крупный конвой подкрепления из десятка автобусов покинул Хаму и был направлен в западные районы провинции Алеппо. По прогнозам некоторых военных экспертов в ближайшее время следует ожидать от сирийской армии активных действий на западе провинции Алеппо, где еще действуют разрозненные группы альянса «Тахрир аш-Шам»

Провинция Хасака

Курдские боевики из состава так называемых «сил безопасности» «Асайиш» провели рейд в жилых кварталах Камышлы, где арестовали местного жителя в районе Аль-Вахда, как передает новостной портал Masar Press Net. Источник также сообщил, что рейд прошел в поселке Аль-Джавадия, где также после рейда был задержан мужчина Вассим Мухаммед аль-Тияб. По информации источника, оба задержанных обвиняются в пособничестве боевикам «Исламского государства».

Медиапортал Baladi News сообщил, что силы международной коалиции арестовали на юге провинции боевика известного под псевдонимом «Халил Хамад». По информации источника он является одним из организаторов подрывов в городе Маркада. Также при нем были обнаружены документы, которые свидетельствуют в пользу того, что серия взрывов в городе Аш-Шаддади тоже были организованы им.

1 Организация запрещена на территории РФ.