Трамп заявил, что ждет от Украины «больше честности»

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг его недавнего разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По его словам, власти США требуют от украинского руководства «честности» и последовательной борьбы с коррупцией.

«Что мы делаем, мы хотим честности от страны, с которой имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция?» — заявил Трамп.

Разговор американского и украинского президентов вызвал скандал в США после серии публикаций в СМИ, где сообщалось, что один из сотрудников американской разведки нашел его «тревожным» и отправил жалобу своему начальству. Он ожидал, что руководство передаст детали разговора в Конгресс, однако этого не произошло.

Утверждается, что Трамп добивался от Зеленского открытия расследования против Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента Джо Байдена и наиболее вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года. Байден-младший входил в состав совета директоров крупной частной газовой компании Burisma Group. Многие СМИ обвинили Трампа в «давлении на Украину». Сам Трамп, как и глава МИД Украины Вадим Пристайко, подобные обвинения отверг, назвав всю историю сфабрикованной.