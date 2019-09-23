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Почти тысяча российских детей находится в лагерях террористов на Ближнем Востоке

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Почти тысяча российских детей находится в лагерях террористов на Ближнем Востоке

Москва, 23 сентября. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и другие высокопоставленные чиновники СК РФ провели совещание по вопросу поиска пропавших без вести несовершеннолетних.

Согласно официальной информации, в 2018 году ведомство получило 13,6 тыс. сообщений об исчезновении детей и подростков, а в первом полугодии 2019 года — 8,3 тыс. сообщений. Однако в большинстве случаев правоохранительным органам удавалось найти пропавших. На сегодняшний день в розыске остаются 98 несовершеннолетних.

При этом чаще всего сообщения о пропаже детей поступают из Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областей, а также из Красноярского и Ставропольского краев.

«Основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними в социальных учреждениях для детей, конфликтные отношения между членами семьи, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми», — говорится в сообщении.

Еще одной важной темой стало нахождение российских детей на Ближнем Востоке. Речь идет о несовершеннолетних, чьи родители в свое время примкнули к террористам в Ираке и Сирии. По информации Следственного комитета, в лагерях террористов по-прежнему остаются около 800 российских детей. 

По итогам совещания Бастрыкин поручил улучшить взаимодействие ведомства с МВД, МЧС и другими службами для более эффективного поиска детей.
 

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Источник: Следственный комитет РФ
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