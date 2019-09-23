В Госдуме ответили украинцам, которые решили провести морскую границу между Украиной и РФ

В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен договор о российско-украинской государственной границе. Но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были. Поэтому «Госгидрография» предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц Киева запуск принудительного переговорного процесса с Россией по установлению морской границы между Украиной и РФ, подчеркнули в ведомстве.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров в комментарии Федеральному агентству новостей осудил Украину за несамостоятельность. Парламентарий отметил, что претензии Киева нерелевантны.

«Соединенные Штаты Америки преследуют одну единственную задачу — как-либо задеть или оскорбить Россию. И обеспечить лучшие условия для давления на Россию. Это просто такой терпеливый вассал, то есть «терпила», который готов работать на Америку. Нам нужно укрепить свои позиции по новой морской границе в решении судебных инстанций о законности выхода Украины из состава СССР», — сказал депутат Государственной думы.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором».