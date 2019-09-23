Дочь Заворотнюк отказалась обсуждать мать у Малахова даже за 15 млн рублей

Москва, 23 сентября. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отказалась принимать участие в программе Андрея Малахова, несмотря на то, что редактор передачи предлагал ей 15 млн рублей за один эфир. Об этом сообщает Telegram-канал «Не Малахов», ссылаясь на собственные источники.

«Анна ответила, что их семья ни в чем не нуждается, и отказалась от денег», — говорится в сообщении.

Журналисты уже неоднократно предпринимали попытки связаться с родными Заворотнюк, чтобы получить подтверждение о страшном диагнозе актрисы, однако никто из близких «прекрасной няни» до сих пор не выходил на контакт с прессой. Отсутствие подтвержденной информации способствует распространению слухов, чем пользуются разного рода мошенники.

Так, например, некий мужчина позвонил в редакцию одного из центральных изданий и сообщил, что у него есть информация об артистке, которую он готов предоставить за 200 млн рублей. При проверке оказалось, что «информированный» источник — житель ХМАО, который уже имеет судимость за мошенничество.

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Врачи были вынуждены ввести пациентку в медикаментозную кому и приостановить интенсивное лечение, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. Однако работавший с телезвездой стилист Дмитрий Орлов опроверг это предположение, отметив, что Заворотнюк никогда при нем не говорила о таких вещах, хотя доверяла многие секреты.