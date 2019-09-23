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Крупнейшие лоукостеры Европы подали заявки на полеты в Россию

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Крупнейшие лоукостеры Европы подали заявки на полеты в Россию

Санкт-Петербург, 23 сентября. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair, британская и венгерская авиакомпании EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты из петербургского аэропорта «Пулково».

Было принято решение одобрить для воздушной гавани Северной столицы седьмую степень «свободы воздуха». Отмечается, что она позволяет осуществлять полеты в третьи страны без посадки в государстве, где у самолетов авиакомпаний имеется регистрация. Об этом рассказал генеральный директор ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонид Сергеев.

Он заметил, что поток туристов ввиду привлечения бюджетных иностранных перевозчиков может увеличиться на шесть миллионов человек в год. Планируется, что рейсы будут доступны круглый год, при этом в летний период их соотношение будет равняться показателю 60% на 40%.

По словам Сергеева, к 2025 году значительный прирост пассажиров ожидается из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.

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