Дамаск, 24 сентября. Группа французских туристов посетила древний город Пальмира, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

В ходе своего визита иностранные туристы посетили знаменитый Храм Бэла, Национальный музей Пальмиры, Улицу Столбов и археологический театр. Они также побывали в других, не менее известных памятниках города.

Многие отметили разрушения, нанесенные боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

С момента восстановления безопасности Пальмира приняла множество туристических групп и иностранных медиа. Всеобщее внимание к Пальмире связано с тем, что этот город считается одним из старейших в в мире, с 1980 года он включен в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой.

В последнее время в древнем городе, расположенном рядом с сирийской пустыней, все чаще можно увидеть группы иностранных туристов. Однако и другие освобожденные регионы сирийской республики готовы принять к себе новых гостей. Так совсем недавно ФАН сообщало о визите первой туристической группы в Босру аш-Шам в провинции Даръа.

Туристическая палата Северного региона Сирии организовала поездку в города Изра и Босра аш-Шам в рамках программы по расширению внутреннего туризма и популяризации археологических и туристических мест в Сирии.

Всего в поездке приняли участие 38 человек, специально для них были проведены экскурсии по историческим и археологическим памятникам: туристы посетили церковь Марджориос, одну из старейших церквей в мире, замок, амфитеатр и культурные памятники в городе Босра аш-Шам.

1 Организация запрещена на территории РФ.