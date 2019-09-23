Госбюро Украины назвало статус Парубия в деле о событиях 2014 года в Одессе

Киев, 23 сентября. Экс-спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий не проходит подозреваемым по делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее появилась информация, что Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дло по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Фигурантом дела является Андрей Парубий. Анжелика Иванова подтвердила, что соответствующее уголовное производство действительно есть, оно было зарегистрировано на основании заявления Андрея Портнова. Об этом пишет УНИАН.

«Но это не производство против Парубия, это производство, зарегистрированное на основании заявления Портнова. В рамках досудебного расследования проверяются факты, изложенные в заявлении», — подчеркнула Иванова.

По ее словам, к настоящему моменту нет точной информации, будут ли Парубия вызывать на допрос. Иванова обратила внимание на то, что сейчас проводится поверка всех данных, изложенных в заявлении Портнова.

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы «Правого сектора»1 (запрещено на территории РФ) и так называемой «самообороны майдана» совершили нападение на палаточный городок на Куликовом поле, где жители города собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации спрятались от радикалов в Доме профсоюзов, но злоумышленники подожгли здание. Жертвами стали 48 человек, более 240 получили травмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.