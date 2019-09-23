Трамп заявил, что сын Байдена «брал деньги» у Китая и Украины

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение своего оппонента по выборам, бывшего вице-президента Джо Байдена. Глава Белого дома добавил, что сын его соперника, Хантер Байден, получал деньги от Украины и Китая.

Соответствующее заявление Трамп сделал во время встречи с журналистами в штаб-квартире ООН, куда он прибыл для участия в мероприятиях в рамках Генеральной ассамблеи.

«То, что сделал Байден, — это позор. Его сын брал деньги от Украины, от Китая, много денег от Китая. Китай хотел бы видеть Байдена [на посту президента США], потому что он отменит эту отличную [торговую] сделку, которую мы собираемся заключить», — цитирует слова Трампа РИА Новости.

По его словам, поступок Байдена «был неправильным».

Ранее Трамп отмахнулся от вопросов журналистов об импичменте, который не исключили американские конгрессмены в связи с подозрением о давлении президента США на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров с Зеленским в июле 2019 года Трамп «примерно восемь раз» якобы рекомендовал президенту Украины оказать содействие Рудольфу Джулиани — адвокату американского президента, который настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом и его сыном Хантером.

Трамп отрицает утверждения прессы. Глава Белого дома считает, что эта история была сфабрикована, чтобы выгородить Байдена, который баллотируется на пост президента США и чей сын якобы замешан в коррупции на Украине.