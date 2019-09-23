Волкер призвал Зеленского начать прямой диалог с Путиным

Киев, 23 сентября. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал президента Украины Владимира Зеленского установить прямой контакт с его российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам американского политика, встречи «нормандской четверки» являются важным элементом урегулирования конфликта в Донбассе, однако прямой диалог с Москвой позволит значительно ускорить этот процесс и повысить его эффективность.

«Лично я не верю, что президент Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — прим. ФАН) или канцлер Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — прим. ФАН) настроены против Украины. Вовсе не уверен, что данная характеристика вообще точна. Но я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией», — отметил он в интервью украинскому порталу «Гордон».

В качестве примера Волкер привел состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который многие восприняли как первый шаг на пути к нормализации отношений между двумя странами. Спецпредставитель США обратил внимание на то, что обмен состоялся благодаря прямому контакту Банковой с Кремлем.

Напомним, что в результате обмена Украина смогла вернуть военных моряков, которые по приказу экс-президента Петра Порошенко вторглись в российские воды в прошлом году, а также режиссера Олега Сенцова, осужденного в РФ за террористическую деятельность. Киев в свою очередь передал Москве арестованного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и бывшего командира ПВО ДНР Владимира Цемаха.

