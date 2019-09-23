Завершена реконструкция ЛЭП, связывающей энергосистемы ДНР и России

Донецк, 23 сентября. Ремонтные бригады ДНР завершили реконструкцию высоковольтной линии электропередач (ЛЭП), которая связывает энергосистемы Донецкой Народной Республики и России. Об этом сообщили в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.

В ведомстве отметили, что ремонт высоковольтной линии «Ростовская-Южная» завершен. В Минугля и энергетики ДНР рассказали, что некоторые из опор ЛЭП были серьезно повреждены во время боевых действий в 2014 году. По информации ведомства, тогда провели аварийный ремонт, чтобы обеспечить работу линии. Сейчас ремонтные бригады завершили реконструкцию ЛЭП.

«Реконструкция высоковольтной линии позволила нам усилить надежность связи энергосистемы нашей республики с энергосистемой Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские военные обстреляли села Дзержинское и Октябрь на юге Донецкой Народной Республики.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Регион не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, ВСУ продолжают обстрелы территорий республик Донбасса.