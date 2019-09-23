Вассерман назвал недоразумением скандал с отстранением Друзя

Москва, 23 сентября. Известный публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман поприветствовал решение вернуть в передачу «Что? Где? Когда?» магистра телевикторины Александра Друзя. Вассерман уверен, что скандал, который привел к отстранению Друзя, является всего лишь досадным «недоразумением».

«Могу только порадоваться за него. Друзь — талантливый игрок. Но со сложным характером, как и большинство участников интеллектуальных игр. То событие, из-за которого его временно отстранили, было всего лишь следствием недоразумения и недопонимания», — пояснил он RT.

Отметим, что бывший телеведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер придерживается иного мнения. По его словам, решение вернуть Друзя является позором для руководства ЧГК. Впрочем, известный интеллектуал пока что возвращается как зритель, а не как игрок.

Ранее сообщалось, что организаторы интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» приняли решение вернуть магистра телевикторины Александра Друзя. Первый канал, комментируя ситуацию, отметил, что глубоко уважает руководство ЧГК, поэтому оставляет за ним право самостоятельно принимать решения.

Скандал вокруг Друзя разгорелся после того, как Бер обвинил интеллектуала в попытках сжульничать во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Тот якобы предложил ведущему предоставить ему правильные ответы, а взамен пообещал поделиться выигрышем. Друзь в свою очередь утверждает, что инициатива исходила от Бера, а не от него.

