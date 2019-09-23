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Минпромторг РФ предложил маркировать шины с 2020 года

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Минпромторг РФ предложил маркировать шины с 2020 года

Москва, 23 сентября. Министерство промышленности и торговли РФ разработало правила маркировки шин. Соответствующая информация приводится на официальном сайте ведомства.

Так, в России в период с 20 июня по 30 ноября текущего года реализуется пилотный проект по маркировке шин и покрышек. Предполагается, что с 1 декабря 2019 года участники оборота шин должны будут регистрироваться в информационной системе мониторинга. Обязательная маркировка данной продукции может быть введена с ноября 2020 года.

В документе отмечается, что после регистрации в течение 60 дней участникам рынка необходимо будет подготовить свои программно-аппаратные средства к работе с маркируемым товаром, после чего проводится тестирование в течение месяца.

 

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