Эстония, заявляя о том, что она «пострадала от советской оккупации», пытается переписать историю; Таллин отрицает освободительную миссию со стороны СССР. Такое мнение в комментарии Федеральному агентство новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Недовольство Эстонии

Эстонское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении прибалтийской республики советскими солдатами. Более того, Таллин пытается убедить всех, что обнародованная РФ 22 сентября информация является «исторически неверной».

«Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации. Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет», — подчеркивает МИД Эстонии.

Ранее министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу сообщил, что Таллин имеет полное право потребовать от Российской Федерации компенсации за ущерб от «советской оккупации».

Попытка переписать историю

Как отметил сенатор Олег Морозов, Эстония уже давно переписывает историю в угоду современной политической конъюнктуре. И это несмотря на то, что документы, опубликованные Россией, свидетельствуют об обратном — в те годы Эстония рассматривала это как освобождение от нацистов. И тогдашние эстонские власти совершенно по другому относились к освободительной миссии Советского Союза.

«Но сегодня представить это как освободительную миссию означает видеть историю такой, какой она была в действительности. Но на Западе это сегодня не принято. Там принято ставить Советский Союз в один ряд с фашисткой Германией, указывать на то, что Россия якобы несет равную ответственность за начало второй мировой войны и так далее. Современную историю переписывают в угоду современной политической конъюнктуре. Отсюда такое возмущение», — пояснил Олег Морозов.

Сенатор заметил, что российское руководство обязательно ответит на попытки Эстонии переписать историю. Возмущение Таллина не основано ни на фактах, ни на реалиях, ни на исторической правде. Потому что в действительности это была освободительная миссия.

Как ранее подчеркивала эстонский президент Керсти Кальюлайд, Таллин должен самостоятельно вести диалог с Москвой. Она обратила внимание на то, что ее визит в РФ в апреле текущего года и встреча с российским лидером Владимиром Путиным усилили в этом контексте позиции Эстонии.