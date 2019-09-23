Бер считает позором возвращение Друзя в ЧГК

Москва, 23 сентября. Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер назвал позорным решение вернуть знатока Александра Друзя в «Что? Где? Когда?».

В то же время он обратил внимание на то, что Друзь вернулся только как зритель. В связи с этим телеведущий призвал организаторов шоу не допускать ветерана ЧГК до самих игр.

«Мне про это известно уже. То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить и раньше, я знаю», — пояснил Бер изданию РБК.

Ранее сообщалось, что организаторы интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» приняли решение вернуть магистра телевикторины Александра Друзя, который ранее был отстранен в связи с громким коррупционным скандалом. Первый канал, комментируя ситуацию, отметил, что глубоко уважает руководство ЧГК, поэтому оставляет за ним право самостоятельно принимать решения.

Участник игры Ровшан Аскеров горячо приветствовал возвращение Друзя в клуб. По его словам, это событие его обрадовало. Вместе с тем он пренебрежительно высказался в адрес тех граждан, которые выражали возмущение после скандального инцидента с Друзем.

Напомним, что скандал вокруг Друзя разгорелся после того, как Бер обвинил интеллектуала в попытках сжульничать во время участия в программе «Кто хочет стать миллионером?». Тот якобы предложил ведущему предоставить ему правильные ответы, а взамен пообещал поделиться выигрышем. Друзь в свою очередь утверждает, что инициатива исходила от Бера, а не от него.

