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Предатели из «временного правительства Сирии» помогают турецкой оккупации Алеппо

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Предатели из «временного правительства Сирии» помогают турецкой оккупации Алеппо

Турция решила активизировать деятельность так называемого «Временного правительства Сирии», которое действует из города Газиантеп. Эта псевдогосударственная структура была создана Анкарой 5 сентября 2017 года на территориях, оккупированных в северной части провинции Алеппо — в районах городов Джераблус, Ар-Рай, Аль-Баб, Азаз и Мареа. В оккупированном Турцией курдском кантоне Африн на территории провинции Алеппо формальная власть ВПС не установлена.

Как сообщает базирующийся в США арабоязычный портал Enab Baladi, базирующаяся в Стамбуле штаб-квартира «Национальной коалиции революционных сил и оппозиции» опубликовала на своем ресурсе фотографии назначенного 31 августа «министра обороны» ВПС Сирии «дивизионного генерала» Салима Идриса. (Прим. ФАН — Бывший профессор Военно-инженерной академии в Алеппо, переметнулся на сторону ССА в звании бригадного генерала; бежал в Турцию, когда ССА терпела катастрофические поражения от исламистских группировок.)

«Министр обороны» Салим Идрис в окружении офицеров «Национальной армии»

В ходе визита на север Сирии «министр обороны» «Временного правительства» сфотографировался в окружении офицеров «Национальной армии». Эти формирования представляют собой еще один турецкий проект, о начале которого было объявлено еще в декабре 2017 года. «Национальная армия» до сих пор представляет собой очень эфемерное образование — место, куда до поры можно пристраивать беглых сирийских офицеров, которые побоялись связываться с головорезами из джихадистских группировок.

Гораздо более реален «Национальный фронт освобождения» (по-арабски «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). Это — коалиция различных группировок, собранных турками на севере Сирии. Именно они создали весной в Идлибе «оперативную комнату» «Аль-Фатх Аль-Мубин», где принимались решения совместно «Хайят Тахрир аш-Шам». Они же предоставили боевикам, связанным с запрещенной в РФ «Аль-Каидой»1, технику и тяжелое вооружение, переданные турецкими военными и США.

Предатели из «временного правительства Сирии» помогают турецкой оккупации Алеппо

Подобные «оперативные комнаты» уже создавались турками для проведения операций «Щит» и «Гнев Евфрата», а также «Оливковая ветвь». Разномастные группировки, которые противостоят одна другой, удобнее объединять для совместных действий под конкретные цели своих спонсоров и покровителей именно в таком формате. Настоящих боевиков не привлекает имитация регулярной армии, которую представляет собой информационный проект «Национальная армия». Террористы делают формальные заявления о присоединении к виртуальной «армии», чтобы получить поддержку от «старшего брата» из Анкары. Так на днях поступили главари группировки «Файлак ар-Рахман», которые в прошлом году воевали в Восточной Гуте.

Интересно, что пост «министра обороны» во «временном правительстве» оставался вакантным с марта этого года, когда его покинул Джавад Абу Хаттаб. У бывшего «полковника» «Сирийской свободной армии» из Восточного Алеппо не сложились отношения с реальными боевиками, его автомобиль взорвали и он намек понял.

Как сложится с джихадистами у Салима Идриса, который раньше был начальником столь же виртуального и «важного» генерального штаба «Свободной сирийской армии» — покажет будущее.

Enab Baladi также перечислил еще несколько утвержденных министров «Временного правительства Сирии»: там есть «премьер-министр» Абдуррахман Мустафа, МВД — «полковник» Мухиаддин аль-Мармуш, «министр юстиции» — Абдуллах Абдуссалям Мухаммад, «министр финансов и экономики» — Абдулхаким аль-Масри, «министр образования» — Гада аль-Абси, «министр здравоохранения» — Марам аш-Шейх Мустафа, «министр ЖКХ» — Мухаммад Саид Сулейман.

Заседание «временного правительства Сирии»

Эта организованная преступная группа, однако, имеет к сфере реального управления оккупированными Турцией территориями отношения не больше, чем «Национальная армия» к настоящим боевым действиям. Это больше кормушка для изменивших родине политиков, где они озвучивают угодные заказчику мнения, — так же, как «Национальная армия» — кормушка для предавших свой народ офицеров.

Впрочем, в отличие от военных гражданские ставленники Турции обладают возможностью симулировать должностную деятельность. Они необходимы для бюрократического оформления командировок турецких чиновников и финансовых потоков исламистских фондов, которые подмяли под себя гражданское управление на оккупированных Турцией территориях Сирии. Они превратились в дополнительную ношу на шее местного населения — чиновники «Временного правительства» теперь могут не только кормиться с турецких зарплат, но и драть налоги с жителей оккупированных районов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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