Донбасс сегодня: тяжелая артиллерия бьет по ДНР, бойцы ВСУ устраивают разборки между собой

Донбасс, 23 сентября. Киевская армия вновь задействовала артиллерийские системы в ДНР. «Айдаровцы» бесчинствуют под Горловкой. Украинские «защитники» устраивают массовые драки. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

По данным представительств ЛНР и ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, за минувшие сутки зафиксировано 14 нарушений перемирия со стороны вооруженных формирований Украины.

Поселок Калиновка в ЛНР обстрелян из миномета, по Горловке, Донецку и Докучаевску в ДНР ударили из минометов и гранатометов. На мариупольском направлении в бой снова вступила украинская тяжелая артиллерия. Поселки Саханка, Октябрь, Дзержинское обстреляны из систем калибром 152 и 122 мм. Повреждения частного сектора зафиксированы в Горловке и Зайцево. В поселке Октябрь перебиты линия электропередач и труба газопровода.

Командиры ВСУ зарабатывают коррупцией

Представитель управления Народной милиции ДНР Олег Никишин рассказал о налаженной схеме продажи ГСМ в 56-й бригаде ВСУ. Заместитель командира бригады по тыловому обеспечению Крывов наладил коррупционный сбыт топлива и вещевого имущества бригады. В процессе теневого заработка коррупционер делится процентами с комбригом Ивановым, которому только за прошлую неделю было передано 200 тысяч грн. Накануне комиссия штаба ООС проверяла перевод военной техники бригады на зимний режим эксплуатации и при этом не досчиталась 20 тонн ГСМ.

Пока командование зарабатывает на незаконном сбыте материального имущества украинской армии, рядовые солдаты болеют пневмонией ввиду отсутствия у них теплых вещей и средств обогрева блиндажей. Как утверждает Никишин, только за одни сутки в больницу с указанным диагнозом было отправлено восемь бойцов. Пока еще не заболевшие отбирают обогреватели и зимние вещи у местного населения.

В Луганской области в ВСУ фиксируются массовые драки

О двух фактах бытовых ссор в ВСУ, заканчивающихся драками и травмами, сообщил представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко. По словам источника военного ведомства, недавно рядовой из 59-й бригады ВСУ попал в больницу с травмами, которые ему нанесли местные жители поселка Мироновский. Служащие мотопехотного батальона бригады, находясь в подпитии, отправились за очередной порцией алкоголя в магазин, где подрались с местными жителями. В результате один избитый боец отправлен в больницу с переломами ребер. Остальных участников драки доставили в полицию и сейчас решают вопрос, как переложить вину на гражданских.

В районе дислокации 46-й бригады украинской армии драку между военнослужащими расследует комиссия из Генерального штаба ВСУ. Как рассказал Филипоненко, 15 человек были травмированы и доставлены в больницу. Причина драки — конфликт между служащими разных бригад. 46-ю бригаду доукомплектовали рядовыми из 95-й десантно-штурмовой и 53-й механизированной. В результате ссоры на бытовой почве десантники подрались с пехотинцами.

Комбриг Котенко попытался скрыть происшествие от руководства, однако родственники пострадавших стали жаловаться на горячую линию Минобороны. По итогам работы прибывшей комиссии следователями возбуждено уголовное дело по факту массовой драки.

Националисты из батальона «Айдар» ограбили и ранили местного жителя

Помимо обстрелов, киевские силовики терроризируют мирное население, пересекающее блокпосты на линии разграничения. На пункте пропуска «Майорск» (район Горловки) военнослужащие батальона «Айдар» остановили мужчину 1951 года рождения с целью проверки, в ходе которой отобрали у него деньги и личные вещи. С экстренным заявлением об этом происшествии выступило представительство УНМ ДНР. Мужчина был ранен при попытке сбежать от националистов. На позициях Народной милиции ДНР пострадавшему была оказана медицинская помощь.