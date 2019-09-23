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Посольство на Кипре подтвердило гибель россиянина в Протарасе

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Посольство на Кипре подтвердило гибель россиянина в Протарасе

Москва, 23 сентября. Российское посольство на Кипре подтвердило информацию о смерти отдыхавшего в Протарасе россиянина.

Ранее СМИ сообщили, что российский гражданин утонул в море на пляже Протарас. Как отмечает телеканал Sigma, это был не единственный смертельный случай. Тогда утонул в море 80-летний турист из Австрии.

«Посольство России на Кипре с прискорбием подтверждает факт гибели 22 сентября российского гражданина 1954 года рождения, отдыхавшего в городе Протарас», — говорится в сообщении.

Также в посольстве подчеркнули, что сотрудники дипмиссии находятся в контакте с правоохранительными органами Кипра и представителями страховой компании. Российское посольство выразило искренние соболезнования родственникам погибшего россиянина.

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