На Украине предложили установить морскую границу с Россией

Киев, 23 сентября. Украинское государственное учреждение «Госгидрография» выступило с инициативой установить морскую границу с Россией. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Госгидрография» предложила провести переговоры с Москвой по этому вопросу, напомнив, что в 2003 году страны заключили договор о государственной границе.

«Но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были», — говорится в сообщении.

«Принудительный переговорный процесс» учреждение предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государств. В ведомстве заявили, что без установления морской границы Украина никогда не сможет «полноценно осуществлять» свой суверенитет в пределах моря, легально использовать морские природные ресурсы и реализовывать свои права.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. В середине сентября Евросоюз решил продлить санкции, введенные против российской стороны из-за якобы «угрозы территориальной целостности Украины». Рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года.