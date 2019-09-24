Сирийская армия обнаружила израильское оружие на юге Эль-Кунейтры

Дамаск, 24 сентября. Прочесывая районы, свободные от терроризма, компетентные органы Сирии обнаружили оружие, транспортные средства и лекарства израильского производства, оставленные незаконными вооруженными группировками в деревне Брега на юге провинции Эль-Кунейтра.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Полевой источник сообщил, что это оружие было спрятано под землей. В ходе осмотра сирийским военным удалось изъять автоматические винтовки, боеприпасы, противотанковые реактивные гранаты, пулеметы среднего калибра, снаряды, средства связи, спутниковые антенны, продукты питания и медикаменты из Израиля. Кроме того, подразделения сирийской правительственной армии нашли ряд израильских автомобилей, работающих по секретному коду.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Это далеко не первый подобный случай на памяти сирийской правительственной армии. Почти каждый день инженерные подразделения САА натыкаются на оружие или боеприпасы, оставленные боевиками в освобожденных провинциях. Как правило, военные ликвидируют найденные запасы. В случае обнаружения самодельных взрывных устройств на помощь вызываются саперы.

Ранее сообщалось, что при осмотре провинции Хама военные САА обнаружили несколько ракет и боеприпасов для тяжелых и средних пулеметов, оставшихся от террористических организаций. По словам источника ФАН, силы безопасности наткнулись на оружие во время патруля в городе Аль-Каракат. Как выяснилось, военным удалось найти «ракеты кустарного производства, танковые снаряды и ящики с боеприпасами, содержащие большое количество пулеметов, снарядов РПГ патронов».

Кроме того, во время прочесывания города Мурек бойцами САА были обнаружены «обнаружены «некоторые количества минометных снарядов, взрывных устройств и взрывчатых веществ».