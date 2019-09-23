Стилист Заворотнюк прокомментировал слухи о вызвавших рак стволовых клетках

Москва, 23 сентября. Стилист известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Дмитрий Орлов прокомментировал слухи о том, что причиной рака мозга у артистки стало омолаживание стволовыми клетками.

По словам специалиста, с одной стороны, у Заворотнюк были причины прибегнуть к подобным методам поддержания красоты. У телезвезды был довольно плотный рабочий график и на себя у нее времени не оставалось. С другой стороны, Орлов ни разу не слышал от нее о стволовых клетках, хотя «прекрасная няня» доверяла ему многие секреты.

«Я знаю мало женщин, которые не пользуются филлерами и мезотерапией. Но о стволовых клетках ни разу Настя мне не рассказывала. Учитывая, что она мне много всего рассказывала, о стволовых клетках речь не заходила ни разу», — отметил стилист, выступая в передаче «Звезды сошлись».

Орлов утверждает, что все средства омолаживания, которыми пользовалась Заворотнюк, относились к всемирно известным брендам и никакой опасности для здоровья не представляли. Стилист добавил, что актриса иногда приезжала на съемочную площадку прямо в коллагеновой маске. Комментируя свой вид, она часто шутила, что не хочет, чтобы «грим съехал в трусы» к концу рабочего дня.

Ранее СМИ сообщали, что у Заворотнюк диагностировали рак мозга. Врачи были вынуждены ввести пациентку в медикаментозную кому и приостановить интенсивное лечение, поскольку ее состояние стремительно ухудшалось.

Известная телеведущая Елена Малышева предположила, что причиной развития онкологического заболевания могла стать попытка Заворотнюк омолодиться при помощи стволовых клеток. По другой версии, к раку могло привести МРТ головного мозга, которое актриса делала за год до беременности.

