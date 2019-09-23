Появились подробности состояния Михалкова, перенесшего семь операций

Москва, 23 сентября. Советский и российский режиссер Никита Михалков восстанавливается после очередной операции на ноге. Подробности состояния кинематографиста сообщили в его пресс-службе.

По информации представителей режиссера, оперативное вмешательство было плановым и связано со старой травмой.

«Никита Сергеевич восстанавливается», — сообщили в пресс-службе режиссера.

Как передает «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости, реабилитация может занять определенное время.

Во время мастер-класса на фестивале «Таврида — АРТ» в Крыму режиссер рассказал, что всего перенес семь операций под общим наркозом. Представители Михалкова добавили, что многие отговаривали его от участия в фестивале, однако он посчитал важными посещение этого мероприятия и общение с молодежью.

Ранее сообщалось, что Михалков пришел на фестиваль творческих сообществ «Таврида — АРТ» на костылях. В рамках фестиваля режиссер провел двухчасовой мастер-класс. Он рассказал аудитории, что «приехал с переломом».

Напомним, в сентябре 2019 года Михалков оказался на операционном столе. Его друг, заслуженный художник России Александр Адабашьян, объяснил, что операция была связана с «малоприятной травмой спортивного свойства».