По делу об изнасиловании волейболистки в Анапе наказаны 11 полицейских. События дня. ФАН-ТВ

11 полицейских из Краснодарского края понесли наказание после скандального инцидента. Речь о принуждении к действиям сексуального характера 17-летней волейболистки из Московской области. Резонансный случай произошел в конце августа в поселке Витязево под Анапой. На данный момент своих должностей лишились четверо сотрудников ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Строгому наказанию подверглись также два должностных лица из числа руководителей главного краевого управления МВД по краю. Следком возбудил дело, и если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Парижское соглашение по климату ратифицируют

Парижскому соглашению по климату дан ход в правительстве России. Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о ратификации документа. По словам премьер-министра, текущее состояние климата грозит изменением экологического баланса, а это влечет за собой риск для развития ключевых отраслей человечества, особенно сельского хозяйства.

«Я подписал постановление. Это касается принятия Парижского соглашения по климату. Тема хорошо известная во всем мире, резонансная, о которой постоянно пишут и говорят. Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща», — сказал Медведев.

Риск повышения числа стихийных бедствий, рост концентрации углекислого газа в атмосфере. Это и многое другое — проблемы планетарного масштаба, решать которые необходимо совместно. Напомним, что Парижское соглашение — это договор в границах Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Меры в рамках документа должны начать приниматься с 2020 года. Соглашение было подготовлено на Конференции по климату в Париже в 2015 году, а подписано в 2016-м.