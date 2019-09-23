Трамп отмахнулся от вопроса журналистов об угрозе импичмента

Вашингтон, 23 сентября. Президент США Дональд Трамп отмахнулся от разговоров об импичменте, который не исключили американские конгрессмены в связи с подозрением о давлении главы Белого дома на украинского коллегу Владимира Зеленского.

Председатель комитета палаты представителей Конгресса по разведке Адам Шифф ранее заявил, что импичмент президента США может быть единственным средством в случае, если глава государства попытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, а также очернить своего оппонента в президентской кампании.

Журналисты на полях Генеральной ассамблеи ООН попросили Трампа прокомментировать заявления. Глава Белого дома в ответ на вопрос подчеркнул, что вообще не воспринимает всерьез угрозу импичмента.

«Вовсе нет», — сказал он.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщил, что во время телефонных переговоров Трампа и Зеленского в июле этого года американский президент «примерно восемь раз» рекомендовал украинскому лидеру оказать содействие адвокату главы Белого дома Рудольфу Джулиани. Юрист настаивает на проведении на Украине разбирательства, связанного с Джозефом Байденом — кандидатом на президентских выборах 2020 года — и его сыном Хантером.

Байден-младший входил в состав совета директоров Burisma Group, одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. Занимая пост вице-президента США, в 2016 году его отец требовал от украинского правительства проведения жесткой антикоррупционной политики и призывал к отставке генпрокурора страны Юрия Луценко, расследовавшего деятельность Burisma.