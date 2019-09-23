Более 10 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

Краснодар, 23 сентября. Более 10 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением несовершеннолетней волейболистки к действиям сексуального характера в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ведомстве сообщили, что наказание понесли 11 сотрудников органов внутренних дел. Должностей лишились четыре сотрудника ППС, начальник ОМВД по Анапе и его заместитель. Кроме того, в отношении начальников полицейских, замешанных в инциденте, применены дисциплинарные наказания. Два должностных лица из числа руководителей ГУ МВД по региону также понесли серьезное наказание, передает РИА Новости.

Напомним, в августе 2019 года в Сети появилась информация, что несколько полицейских в одном из поселков под Анапой застали 17-летнюю девушку и ее молодого человека во время близости. Утверждается, что парня отпустили, тогда как девушку стали запугивать и принудили ее к действиям сексуального характера. Позже стало известно, что речь идет о волейболистке из Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ «Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера».

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит лишение свободы до пяти лет.