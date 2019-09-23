Эксперт рассказал, что именно стоит за предложением отменить комиссии по ЖКХ

Поставщики ресурсов больше не смогут включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату комиссий банкам за перевод платежей россиян. Соответствующий документ подписал глава правительства Дмитрий Медведев.

Заместитель гендиректора Ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев для «Российской газеты» прокомментировал эту новость.

«Ликвидация комиссий при расчете тарифов — очень правильная мера, — полагает Гордеев. Эту норму, по его словам, нужно было ввести давно. — Десятки тысяч людей в стране платят за ЖКУ не через банк, а напрямую ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям. Получается, что с них берут деньги и за услугу (перевод платежа), которая им не оказывается. Поставщики ресурсов просто забирают эти деньги себе», — поясняет Гордеев.

Член Ассоциации юристов России Андрей Воробьев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей поделился нюансами тех изменений, которые вскоре ожидают россиян. По его словам, обольщаться гражданам нашей страны не стоит.

«Если комиссии исчезнут из платежек, значит, они войдут в оплату коммунальных услуг и в оплату за содержание. По сути, это будет скрытым платежом. Сейчас банковскую комиссию берут сверх платежа, за исключением тех случаев, когда управляющая компания заключила специальный договор. Соответственно, если данная мера будет реализована, то принципиально ничего не изменится», — резюмировал Андрей Воробьев.

Инициатором новой нормы была Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пояснил газете заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров, с помощью изменений правил рассчитывают снизить финансовую нагрузку тем, кто платит коммунальные платежи, и создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, исключить неоправданные преимущества для платежных организаций.

Ранее стали известны регионы с наиболее дорогой электроэнергией. Самая высокая цена зафиксирована на Чукотке, где киловатт в час стоит более 8,2 рубля. В последнюю десятку входят Северная Осетия, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская Республика, Калмыкия, Адыгея, Алтайский край и Республика Алтай, Костромская, Ивановская и Псковская области.