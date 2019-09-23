Парламент Эстонии поддержал упрощение получения гражданства

Таллин, 23 сентября. Парламент Эстонии принял в первом чтении законопроект, который упрощает получение гражданства для детей, родившихся на территории республики.

По словам замглавы парламентской фракции Центристской партии Андрея Коробейника, оппозиция пыталась заблокировать документ, однако не преуспела в этом вопросе. Депутат подчеркнул, что данный законопроект является самой серьезной реформой в области гражданства со времен обретения республикой независимости, передает ТАСС.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин может потребовать от России компенсации за годы «советской оккупации». Член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя данную инициативу, подчеркнул, что претензии Эстонии являются аморальными, учитывая, какой огромный вклад Советский Союз внес в развитие республики.

Сенатор напомнил, что у России не было колоний в европейском понимании этого слова — она всегда оказывала поддержку новоприобретенным территориям, а не выжимала из них соки.