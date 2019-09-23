Делегация Украины отказалась участвовать в ПАСЕ из-за России

Киев, 23 сентября. Новая делегация Украины официально объявила о своем отказе участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщила глава делегации Лиза Ясько.

Отказ связан с возобновлением работы России в данной организации. В то же время украинская сторона намерена продолжить консультации с европейскими партнерами в ПАСЕ, чтобы вернуть ассамблее «репутацию образца демократии». В каком формате будут проходить эти консультации — не уточняется.

«Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», — говорится в официальном заявлении, которое разместила в Facebook Ясько.

Ранее сообщалось, что секретариат ПАСЕ пока не получал документы для аккредитации на октябрьской сессии новой украинской делегации. Осенняя сессия парламентской ассамблеи стартует с 30 сентября.

О том, что Киев приостановит свою работу в этой организации в свое время заявлял депутат от украинской партии «Слуга народа» Богдан Яременко. По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что Украина не имеет возможности «реагировать на нарушения принципов» ПАСЕ. В то же время депутат от партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко») Алексей Гончаренко отметил, что часть делегации все же планирует посетить осеннюю сессию в частном порядке.

Напомним, что ранее ПАСЕ проголосовала за восстановление всех прав российской делегации. Украинские депутаты сразу заявили, что покинут Парламентскую ассамблею Совета Европы, если это произойдет. Киев также отозвал из Страсбурга своего посла.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ.

Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.