В ДНР уличили Киев в попытке уйти от ответственности за выполнение минских соглашений

Донецк, 23 сентября. Представители Украины заявлениями о статусе Донбасса пытаются уйти от ответственности за невыполнение минских соглашений. Такое мнение выразил депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Ранее помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что особый статус Донбасса «не является предметом переговоров» ни в Минске, ни в «нормандском формате».

Куренков считает, что представитель Киева «изворачивается и юлит». Ермак, на его взгляд, прекрасно понимает, что минские соглашения, как и «формула Штайнмайера», предусматривают вступление в силу закона на Украине, который вводит особый статус для Донецкой и Луганской Народных Республик сначала на временной, а затем и на постоянной основе.

«Однако он все время маневрирует и пытается любыми способами уйти от ответственности за взятые представителями Украины на себя обязательства», — уличил его Куренков.

Он полагает, что высказывания украинских властей о готовности согласовать «формулу Штайнмайера», но с дополнительными условиями, означает, что Киев «собирается и дальше саботировать выполнение минских соглашений».

Напомним, представители Украины во время заседания контактной группы в Минске 18 сентября сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что причиной стало техническое недоразумение, а в сам документ будут вносить правки.

Речь идет о плане по урегулированию гражданской войны на Украине, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против ДНР и ЛНР военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования гражданского конфликта на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона продолжает нарушать минские соглашения.