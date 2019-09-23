Малышева подняла вопрос связи ЭКО и рака мозга

Москва, 23 сентября. Телеведущая Елена Малышева в своей передаче «Жить здорово» подняла горячую тему возможной связи ЭКО и рака мозга. Этот вопрос приобрел актуальность в связи с болезнью актрисы Анастасии Заворотнюк. У звезды сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали опухоль головного мозга.

В 47 лет она сделала ЭКО и родила ребенка. В связи с этим некоторые СМИ сделали предположение, что именно экстракорпоральное оплодотворение привело к развитию онкозаболевания.

Эти гипотезы прокомментировал один из гостей передачи, директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих. По словам эксперта, беременность никак не может быть причиной рака. Он отметил, что некоторые пациентки центра, будучи беременными, получали химиотерапию и смогли родить детей. Мнение Сухих разделила и акушер-гинеколог Кетино Ахвледиани. Она заявила, что если у женщины не было опухоли до ЭКО, то сама процедура не могла привести к ее возникновению, однако беременность может спровоцировать рост опухоли.

Напомним, об ухудшении состояния здоровья Заворотнюк стало известно в августе. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Появлялись также сообщения о том, что женщину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе стало известно, что она пришла в себя и дышит самостоятельно. Родственники звезды и ее представители эти данные не комментируют.