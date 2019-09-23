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Массовый сбой произошел в работе Facebook

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Массовый сбой произошел в работе Facebook

Москва, 23 сентября. Массовый сбой в работе социальной сети Facebook произошел в понедельник. Об этом свидетельствуют данные карты сбоев от сервиса Downdetector, который работает в режиме реального времени.

Пользователи сообщили о неполадках в работе Facebook в Киеве, Днепре, Харькове и Белой Церкви. Кроме того, наблюдались сбои и на территории других стран, в том числе Германии, Польши, Франции, Венгрии.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировала десятки тысяч приложений на время расследования по фактам сбора данных о пользователях. Громкий скандал разгорелся в марте 2018 года. Тогда Cambridge Analytica удалось собрать данные десятков миллионов пользователей, чтобы выработать алгоритм анализа их политических предпочтений, облегчающий рассылку им политической рекламы. Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов.

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