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Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

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Трейлер «Вторжения» Бондарчука появился в Сети

Москва, 23 сентября. Трейлер фантастического фильма «Вторжение» Федора Бондарчука появился в Сети. Картина станет сиквелом ленты «Притяжение», которая вышла в прокат в 2017 году.

Сюжет фильма разворачивается вокруг девушки, которую после контакта с пришельцем начинают изучать ученые и военные, пытаясь разгадать причину ее возрастающей физической силы. Параллельно, по сценарию, над Землей возникает угроза вторжения инопланетян, пишет «Культуромания».

Главные роли в фильме сыграли Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов. Премьера картины запланирована на 1 января 2020 года.

Ранее в Сети появилось видео со свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Семейное торжество режиссера и актрисы состоялось в Юсуповском дворце в Петербурге.

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