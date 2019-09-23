Главные новости 23 сентября

Анастасия Заворотнюк вспоминала о встрече с Жанной Фриске после ее смерти, эта запись может оказаться пророческой. Пост Заворотнюк о смерти Фриске мог оказаться «пророческим».

Украинская журналистка Янина Соколова пыталась устроить ликбез Владимиру Соловьеву, но ее высмеяли в Сети. Украинскую журналистку высмеяли в Сети после попытки устроить ликбез Соловьеву.

Вдова Кобзона рассказала об обращении Анастасии Заворотнюк. Заворотнюк обращалась за помощью к Иосифу Кобзону.

Болезнь актрисы Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, считает Анастасия Волочкова. Волочкова назвала возможную причину болезни Заворотнюк.

Актер Эммануил Виторган назвал свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова знаменательным событием. Эммануил Виторган высказался о свадьбе Собчак и Богомолова.

Называющая себя пациенткой частного медцентра женщина сообщила, что врачи прекратили лечение Заворотнюк еще 16 сентября. Врачи прекратили лечение Заворотнюк, заявила пациентка медцентра.

Писательница Дарья Донцова заявила, что ей безумно жаль актрису Анастасию Заворотнюк, которая, по данным СМИ, лечится от рака. Перенесшая рак Донцова прокомментировала болезнь Заворотнюк.

Пожар на НПЗ «Кинеф» потушен, сообщили в МЧС. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти ликвидирован.

Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года. Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения.

В России расширился перечень дорогих автомобилей с повышенной налоговой ставкой. В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога.