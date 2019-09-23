СК РФ попросил продлить арест трех фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Москва, 23 сентября. Следственный комитет попросил оставить под арестом до зимы трех фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве: Егора Жукова, Алексея Миняйло и Самариддина Раджабова. Об этом рассказала пресс-секретарь Басманного суда столицы Юнона Царева.

«В суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения до 27 декабря», — сообщила она.

Миняйло и Раджабова следователи просят оставить в СИЗО, а Жукова – под домашним арестом.

Череду незаконных акций устроили в Москве в преддверии выборов в Мосгордуму сторонники скандально известного блогера Алексея Навального: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Их не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили митингами надавить на избиркомы.

Участники акций в столице бросали в сотрудников полиции куски асфальта, бутылки, нападали с перцовыми баллонами. В общей сложности силовики в течение нескольких акций задержали около 1,7 тысячи провокаторов. СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.