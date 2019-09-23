Сирия, 23 сентября. САА наносит удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» в Идлибе. Диверсии курдских радикалов на юге Алеппо. Корпус Стражей Исламской революции укрепляет свои позиции в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба в районе города Маарет-Хурма, потеряли одну ракетную установку.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: разрушили ракетную установку САА у поселка Тель-Мирак на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): отразили нападение радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) у города Азаз в Алеппо.

Курды: на севере Алеппо попытались прорвать линию обороны протурецких боевиков, признали за собой вылазку в районе города Африн, в результате которой были убиты четыре боевика ССА, в Ракке повышают цены на стройматериалы.

ВС Турции: провели воздушную разведку в рамках соглашения с международной коалицией на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Боевики поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армии» (ССА) выпустили заявление о том, что ими была пресечена попытка курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии» (SDF) прорвать линию обороны и проникнуть в районы к югу от города Азаз, как сообщает новостное агентство Masar Press Net. Как передает источник в сети Twitter XXVII27, армия Турции в свою очередь столкнулась с группой курдских боевиков в предместьях города Тель-Рифат, в югу от которого проходит линия разграничения сторон.

Курды выпустили на подконтрольном им медиаресурсе Afrin Activist заявление о том, что ими было ликвидировано четыре протурецких боевика из состава ССА в ходе вылазок 22 сентября в районе города Африн, деревнях Басута и Шерава.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как сообщает новостной портал Halab Today TV, отряды иранского ополчения Корпус Стражей Исламской революции оборудуют новые базы в районе города Меядин. Как сообщил военный источник портала, один из штабов Корпуса будет расположен в центре Меядина. Новые контрольно-пропускные пункты иранцев будут установлены у штаб-квартир, были сформированы отдельные отряды, которые будут проводить патрулирование в городе. Повышение мер безопасности и расширение военного присутствия иранцев в Меядине связано с недавним авиаударом по расположениям Корпуса Стражей в городе Абу-Кемаль и ростом числа нападений на их контрольно-пропускные пункты и конвои со стороны «спящих ячеек» ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

Сирийская армия продолжает наносить точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» в ответ на провокации с их стороны на юге Идлиба. Как сообщает новостной портал Halab Today TV, правительственные силы ударили по укрытиям джихадистов в районе поселка Маарет- Хурма, в предместьях деревни Хиш были обстреляны склады с боеприпасами радикалов.

Оппозиционные источники сообщает о том, что боевики сумели уничтожить одну из ракетных установок сирийской армии в районе города Тель-Мирак, о чем сообщает медиаресурс Step News Agency. Сообщение о раненых и погибших среди САА, однако, не поступало.

Провинция Ракка

Администрация «Демократических сил Сирии» (SDF ) подняла цены на цемент до 80 тысяч сирийских лир за тонну, о чем сообщает новостной портал Euphates Post. Напомним, что большая часть провинции пострадала от действий международной коалиции в 2018 году, когда она совместно с курдскими боевиками проводила кампанию по зачистке востока провинции от террористов «Исламского государства»1. Международной коалицией тогда были нанесены авиаудары по местам скоплений боевиков ИГИЛ, в том числе и в жилых кварталах города. В настоящее время в Ракке разрушена значительная часть инфраструктуры и кварталов, но вместо помощи населению в восстановлении города, курды повышают цены на стройматериалы. Ранее сообщалось, что вместо ремонта курды решили снести здание городской детской больницы для продажи металлоконстукций.

Местный источник новостей в сети Twitter (@AACanli) сообщил, то турецкие самолеты модели F-16 сегодня днем совершили двухчасовой разведывательный полет над «безопасной зоной» на севере Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.