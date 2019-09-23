Посольство РФ процитировало Маршака, комментируя крах турфирмы Thomas Cook

Лондон, 23 сентября. Посольство России в Лондоне выразило сожаление в связи с банкротством британской компании Thomas Cook, которая считается старейшей турфирмой в мире.

Российское диппредставительство процитировало сатирическую поэму знаменитого советского поэта, критика и литературного переводчика Самуила Маршака «Мистер Твистер», в которой упоминается компания Thomas Cook. Поэма начинается со строчек: «Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука и вы захотите увидеть мир — остров Таити, Париж и Памир».

«Печально узнать о крахе Thomas Cook — компании, которую в СССР сделал известной Самуил Маршак еще в 1933 году», — пишет посольство в Twitter.

Sad to hear about collapse of #ThomasCook, the company made famous in the USSR by Samuil #Marshak back in 1933. pic.twitter.com/fhKeAexlch — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 23 сентября 2019 г.

Ранее сообщалось, что старейшая в мире турфирма объявила о своем закрытии. Невзирая на огромное количество попыток, переговоры не завершились соглашением между акционерами компании и предполагаемыми кредиторами, поэтому совет директоров принял решение ликвидировать компанию.

Thomas Cook была основана в 1841 году и стала первым в мире туристическим оператором. Компания была названа в честь Томаса Кука, который изобрел организованный туризм. В 2007 году произошел процесс слияния турфирмы с MyTravel Group, в результате чего была образована Thomas Cook Group.

Как отмечают британские таблоиды, из-за краха компании под угрозой выселения из гостиниц оказались около 600 тыс. клиентов туристического оператора, из которых 160 тысяч — это граждане Соединенного Королевства. Для возвращения последних на родину британские авиационные власти объявили масштабную операцию по репатриации населения в мирное время.