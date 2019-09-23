Стало известно о свободном месте на семейном захоронении Заворотнюк

Москва, 23 сентября. Одно свободное место рядом с могилами отца и брата актрисы Анастасии Заворотнюк оказалось зарезервировано. Об этом стало известно в эфире программы на НТВ «Звезды сошлись».

Ближайшие родственники звезды «Моей прекрасной няни» похоронены на Анкудиновском кладбище в Московской области.

Журналисты телеканала, прибыв на кладбище к семейному захоронению, обнаружили, что рядом с могилами зарезервировано свободное место. Однако, кому именно оно предназначается, неизвестно.

Напомним, пресса обратила внимание, что актриса практически не посещает светские мероприятия, а в социальных сетях «няня Вика» лишь изредка оставляет какие-то публикации.

Позже в СМИ просочилась информация, которая пока так и не подтверждена близкими и родными актрисы, о тяжелом заболевании. Журналисты выяснили, что у 48-летней звезды рак мозга на четвертой стадии. При этом представитель актрисы сообщил, что знаменитость сама расскажет о здоровье в эфире федерального канала.

В то же время знакомые Заворотнюк подтвердили, что она тяжело больна. Так, например, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сообщил, что знаменитость борется с онкологией.