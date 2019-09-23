Беспорядки в Москве и Гонконге — два города, один сценарий
В марте 2019 года мировую прессу захлестнули новости о массовых протестах в Гонконге. А в июне произошли первые массовые беспорядки в Москве. На первый взгляд эти события мало что связывает, но стоит присмотреться к деталям, как можно увидеть, что в этих двух городах события развивались по одному и тому же сценарию.
С помощью хитроумных манипуляций и продуманных провокаций организаторы беспорядков выводили своих сторонников на улицы, чтобы громить собственные города. В этой статье мы подробно рассмотрим, какие рычаги давления используются против простых людей для организации акций, чего и почему удалось избежать Москве, а также кто стоит за этими деструктивными процессами.
Фундамент городских протестов
Официальной причиной народного недовольства в Гонконге стала попытка местного правительства расширить закон об экстрадиции и сотрудничестве в расследовании уголовных дел. Причиной для пересмотра действующего законодательства стала трагедия, вызвавшая широкий резонанс в обществе.
Летом 2017 года пара влюбленных, ожидавшая рождения ребенка, отправилась отдыхать на Тайвань. На острове молодой человек задушил свою спутницу, а сам вернулся в Гонконг. Полиция сумела выяснить правду, вот только наказать убийцу она не смогла. В соответствии с гонконгским законодательством, дело об убийстве должен был рассматривать суд Тайваня, но отправить туда преступника полиция Гонконга не могла ввиду отсутствия соглашения об экстрадиции с островом. Результат — убийца беременной девушки получил лишь 2,5 года тюрьмы, да и то за то, что воспользовался ее банковскими карточками после убийства.
Первые протестные акции в российской столице прошли в середине июля, когда началась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы. В соответствии с российским избирательным законодательством, для регистрации всем претендентам требовалось собрать определенное число подписей от жителей их избирательных округов. Справиться с этим удалось не всем. Честные политики открыто признали, что с поставленной задачей не справились.
Но нашлись и те, кто пошел на подлог для достижения цели. Представители так называемых «независимых кандидатов» блогера Алексея Навального принесли в свои избиркомы сотни фальшивых подписей, на чем и попались. И тут начался уже московский абсурд. Не выполнившие законных требований оппозиционеры, публично выступающие за главенство закона, потребовали от властей нарушить этот самый закон и зарегистрировать их кандидатами во что бы то ни стало.
Убийца в Гонконге и мошенники-оппозиционеры в Москве. Казалось бы, ничего общего. Однако организаторы беспорядков в обоих случаях, ловко манипулируя фактами, принялись убеждать своих последователей в том, что позиция властей угрожает всем без исключения. В Гонконге это страшилка о том, что новый закон — ворота, через которые в город войдут войска Китая и установят полицейский контроль. В России история аналогичная, только в оппозиционной сказке полицейское государство уже оказалось установлено. Путем обычной лжи жителей обоих городов попытались настроить против властей города.
Шаг первый: без слез и не взглянешь
Совершенно очевидно, что в столь явное и грандиозное вранье сразу мало кто поверит. Оно подавалось небольшими порциями, которые постепенно разрушали у простых людей их картину мира. Эти процессы можно было бы и не заметить, если бы они точно не копировали друг друга. Первая ступень на этом пути по одурачиванию людей – убедить их, что протест мирный, а полиция жестока. Эти два тезиса словно мантру повторяют лидеры гонконгских и московских протестов, параллельно подкрепляя слова душещипательными постановочными фото.
Для этого хорошо подходят дети и подростки, особенно, если это хрупкие девочки и девушки. Неплохо вписываются в постановки и влюбленные пары, которые пришли отстаивать якобы «свое» будущее. При необходимости подойдут и инвалиды.
В Гонконге, где протестные настроения держатся не первый год, таких манипуляций потребовалось немного. В Москве же организаторам пришлось серьезно попотеть, безуспешно пытаясь раскачать жителей столицы. За минувшее лето «звездами» оппозиции успели побывать и влюбленная пара, спрятавшаяся за плюшевым мишкой, и бабушка-инвалид, гонявшаяся на коляске за бойцами ОМОНа, и Оля-Конституция, позировавшая на фоне рядов росгвардейцев.
Шаг второй: честно вам говорю, там меня и убили, целых пять раз!
Как бы внушительно ни смотрелись ряды правоохранителей, которые облачены в пластиковую защиту, ненависти у населения они не вызывают. Для обострения зарождающегося конфликта нужны действия, страсти и «произвол режима». Чтобы добиться необходимой реакции от полиции, для нового витка информационной кампании по очернению правоохранительных органов используются так называемые «провокаторы».
Это специально обученные люди, которые всеми силами стараются спровоцировать полицейских на собственное задержание. Отлично понимая свою роль, провокаторы не стремятся совершить преступление, их главная задача — привлечь внимание. В толпе такой человек выделяется неестественной гиперактивностью, он старается находиться в наиболее напряженных точках, где и подбивает народ к действиям.
Когда же полиция его замечает и старается утихомирить, то начинается целое театральное представление. При стандартном процессе задержания провокатор всеми силами изображает, будто его прямо сейчас будут четвертовать. Кто посмелее, тот пытается оказывать минимальное сопротивление, недостаточное для возбуждения дела, но достаточное для законного применения силовиками спецприемов и спецсредств.
Таких провокаторов неизменно сопровождают журналисты, блогеры и другие участники акции с видеокамерами. Процесс «кошмарного» задержания снимается со всех возможных ракурсов и тут же уходит на распространение в прессе и соцсетях.
Для сравнения приведем несколько примеров задержаний, когда оппозиционеры не оказывали сопротивления и, как положено любому гражданину, подчинялись законным требованиям полиции. Такие случаи либеральных блогеров редко интересуют.
Этими двумя нехитрыми манипуляциями организаторы беспорядков создают в СМИ заранее запланированную картинку — озверевшая полиция измывается над детьми, бабушками и беременными.
Шаг третий: время действовать
Когда «правильные» акценты в информационном поле расставлены, приходит время действовать — радикализировать протест. Для этого организаторы перестают согласовывать акции и назначают их в местах, где будет доставлен наибольший дискомфорт городу. Обычно это центр города, ключевые административные здания или важные трассы. С высокой долей вероятности полиция начнет разгон такой акции.
Провокаторы перестают притворяться и пытаются завязать агрессивный конфликт. В полицейских начинают лететь сперва относительно безопасные предметы: пластиковые бутылки, стаканчики, продукты питания.
Этим «безобидным» процессом провокаторы показывают собравшимся, что бросаться в полицию подручными предметами — норма. А когда протестующие усвоили урок и как следует разогрелись, то в ход идут уже булыжники, кирпичи, фаеры и петарды. К счастью, в Москве до этого этапа дело не дошло. Эксперты столичной полиции отлично знают, как проводится радикализация протеста, поэтому все горячие головы, додумавшиеся бросаться чем попало в правоохранителей, были задержаны еще на стадии разогрева.
В Гонконге же полиция по какой-то причине упустила этот поворотный момент. Протестно настроенное население моментально почувствовало слабину и осмелело. Не решившись подавить «безобидные» беспорядки, власти Гонконга получили массовые. Сегодня местных полицейских забрасывают камнями, обстреливают из рогаток и пневматического оружия, жгут коктейлями Молотова. Такая печальная участь ждала и Москву, пойди власти города на уступки организаторам беспорядков.
Цели и задачи: Америка, выручай!
У любого затянувшегося массового протеста всегда есть организаторы, которые поддерживают «огонь праведного гнева» в погромщиках. Обычно они говорят, что действуют исключительно по собственному усмотрению и добиваются четких целей. В Гонконге это безвременный запрет на рассмотрение законов об экстрадиции преступников, а в России — раздача депутатских мандатов представителям так называемой «несистемной оппозиции».
В Москве городские власти успешно стабилизировали ситуацию на начальном этапе. А в Гонконге, как уже отмечалось, руководство постепенно пошло на уступки, вплоть до выполнения основных требований. Но сегодня протестующим этого уже мало. Звучат новые требования о реформировании правительства, избирательной системы, об отставке властей.
Теперь над улицами Гонконга развеваются тысячи американских флагов, а активисты поют гимн США. В их лозунгах все чаще слышится призыв восстановить то статус британской колонии, то попроситься под протекторат США. Это можно было бы назвать бредом сумасшедших, но реальность такова, что по ровно такому же сценарию проходили силовые замены правительств на проамериканские во многих странах: в Ираке, Египте, Грузии и на Украине.
В случае успеха несистемной оппозиции в организации массовых беспорядков пополнить этот список должна была и Россия. Отечественные либералы даже не скрывают своих контактов с иностранными кураторами. Упомянутый ранее Алексей Навальный свободно путешествует по США в разгар организованных им же протестов, его ближайшие помощники Леонид Волков и Иван Жданов при малейшей угрозе бегут в Европу, главный спонсор оппозиции Михаил Ходорковский открыто контактирует с миллиардером Джорджем Соросом, что равносильно открытым контактам с американо-британскими спецслужбами.
Пойди российские правоохранители на уступки — и сегодня толпы с американскими флагами ходили бы не по Гонконгу, а по Москве. Но история не терпит сослагательного наклонения, Москва не поддалась на провокации — это свершившийся факт.