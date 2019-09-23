Беспорядки в Москве и Гонконге — два города, один сценарий

Первые протестные акции в российской столице прошли в середине июля, когда началась регистрация кандидатов в депутаты Московской городской думы. В соответствии с российским избирательным законодательством, для регистрации всем претендентам требовалось собрать определенное число подписей от жителей их избирательных округов. Справиться с этим удалось не всем. Честные политики открыто признали, что с поставленной задачей не справились.



Но нашлись и те, кто пошел на подлог для достижения цели. Представители так называемых «независимых кандидатов» блогера Алексея Навального принесли в свои избиркомы сотни фальшивых подписей, на чем и попались. И тут начался уже московский абсурд. Не выполнившие законных требований оппозиционеры, публично выступающие за главенство закона, потребовали от властей нарушить этот самый закон и зарегистрировать их кандидатами во что бы то ни стало.



Убийца в Гонконге и мошенники-оппозиционеры в Москве. Казалось бы, ничего общего. Однако организаторы беспорядков в обоих случаях, ловко манипулируя фактами, принялись убеждать своих последователей в том, что позиция властей угрожает всем без исключения. В Гонконге это страшилка о том, что новый закон — ворота, через которые в город войдут войска Китая и установят полицейский контроль. В России история аналогичная, только в оппозиционной сказке полицейское государство уже оказалось установлено. Путем обычной лжи жителей обоих городов попытались настроить против властей города.

