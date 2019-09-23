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Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

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Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

Трое россиян, захваченных в плен пиратами в Камеруне, возвратились домой. Один из них вернулся в Петербург, другой — в Мурманск, третий — во Владивосток. Их историю прокомментировал старпом танкера «Теметерон» Сергей Самойлов, который три года провел в ливийском плену.

Со здоровьем у российских моряков, находившихся на принадлежавшем немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовом судне «Мармалайта», захваченном 15 августа 2019 года пиратами в районе порта Дуала у берегов Камеруна, все в порядке. Об этом сообщили в понедельник в Российском профсоюзе моряков. Отмечается, что к поиску и освобождению россиян большие усилия приложили сотрудники российского министерства иностранных дел.

Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

«Нам тоже помогли работники МИД РФ. Наш вопрос стоял на контроле у министра иностранных дел Сергея Лаврова. И когда ливийская сторона отказалась от предложения российских дипломатов, наше дело было передано в Совет безопасности России, который нашел человека, оказавшегося способным посодействовать нашему освобождению в Ливии», — рассказал Федеральному агентству новостей Сергей Самойлов.

Греческий танкер «Теметерон», на котором Самойлов был старпомом, был задержан в 17 км от ливийского побережья в конце июня 2016 года. Экипаж, состоявший из трех россиян, пяти украинцев и одного грека, обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов. Однако задержание и последующие действия больше походили на пиратский захват: из кают похитили все ценные вещи, моряков избивали и пытали.

Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

«Никакие международные организации не заинтересовались нашим делом. Жена ко всем, куда можно и нельзя, обращалась, но как только там слышали слово «Ливия», сразу ретировались и переставали отвечать на письма и звонки.

И к нам в тюрьме никого не подпускали. У нас не было адвокатов, никакой юридической поддержки. Когда в тюрьму в Триполи приезжало французское телевидение, я пытался с ними поговорить, но охранник меня тут же устранил и запер в мастерской», — вспоминает Сергей Самойлов.

Он подчеркнул, что его история и история моряков, захваченных пиратами в Камеруне, — это разные вещи, и ливийские боевики, участвовавшие в задержании «Теметерона», действовали гораздо жестче, чем пираты.

Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

«Больше трех лет мы провели в ливийской тюрьме. Там под 50 градусов жары, а вентилятор в камеру запрещают ставить. Работники консульства приезжали — я могу их только благодарить, они предлагали за свои личные деньги купить нам чайник или еще что-то. Но в полиции нам на все говорили: «Нельзя». Такое впечатление, что они хотели, чтобы мы испытали как можно больший дискомфорт.

А полицейский, который сопровождал все наши встречи, потому что говорил по-английски, когда нас уже освобождали, прямым текстом сказал: «Вам повезло. Была бы моя воля, я бы вас убил, потому что вы грабили нашу страну». И плевать ему было на все документы, которые мы им показывали. Так что это очень опасно. Особенно с ливийцами. Права человека там нарушаются на каждом шагу. Повернешься — бьют, адвоката не предоставляют, в суд не возят, апелляцию не рассматривают. Вообще — ничего. И у меня сейчас нет ни одного документа о пребывании в Ливии», — добавил Сергей Самойлов.

Ранее стало известно, что капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев стал сотрудником Фонда защиты национальных ценностей и намерен рассказывать на международных площадках о ливийском аде, добиваясь трибунала над так называемым Правительством национального согласия Ливии.

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