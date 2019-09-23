Освобожденный из ливийской тюрьмы моряк рассказал, как МИД РФ спас ему жизнь

Трое россиян, захваченных в плен пиратами в Камеруне, возвратились домой. Один из них вернулся в Петербург, другой — в Мурманск, третий — во Владивосток. Их историю прокомментировал старпом танкера «Теметерон» Сергей Самойлов, который три года провел в ливийском плену.

Со здоровьем у российских моряков, находившихся на принадлежавшем немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовом судне «Мармалайта», захваченном 15 августа 2019 года пиратами в районе порта Дуала у берегов Камеруна, все в порядке. Об этом сообщили в понедельник в Российском профсоюзе моряков. Отмечается, что к поиску и освобождению россиян большие усилия приложили сотрудники российского министерства иностранных дел.

«Нам тоже помогли работники МИД РФ. Наш вопрос стоял на контроле у министра иностранных дел Сергея Лаврова. И когда ливийская сторона отказалась от предложения российских дипломатов, наше дело было передано в Совет безопасности России, который нашел человека, оказавшегося способным посодействовать нашему освобождению в Ливии», — рассказал Федеральному агентству новостей Сергей Самойлов.

Греческий танкер «Теметерон», на котором Самойлов был старпомом, был задержан в 17 км от ливийского побережья в конце июня 2016 года. Экипаж, состоявший из трех россиян, пяти украинцев и одного грека, обвинили в провозе контрабандных нефтепродуктов. Однако задержание и последующие действия больше походили на пиратский захват: из кают похитили все ценные вещи, моряков избивали и пытали.

«Никакие международные организации не заинтересовались нашим делом. Жена ко всем, куда можно и нельзя, обращалась, но как только там слышали слово «Ливия», сразу ретировались и переставали отвечать на письма и звонки. И к нам в тюрьме никого не подпускали. У нас не было адвокатов, никакой юридической поддержки. Когда в тюрьму в Триполи приезжало французское телевидение, я пытался с ними поговорить, но охранник меня тут же устранил и запер в мастерской», — вспоминает Сергей Самойлов.

Он подчеркнул, что его история и история моряков, захваченных пиратами в Камеруне, — это разные вещи, и ливийские боевики, участвовавшие в задержании «Теметерона», действовали гораздо жестче, чем пираты.

«Больше трех лет мы провели в ливийской тюрьме. Там под 50 градусов жары, а вентилятор в камеру запрещают ставить. Работники консульства приезжали — я могу их только благодарить, они предлагали за свои личные деньги купить нам чайник или еще что-то. Но в полиции нам на все говорили: «Нельзя». Такое впечатление, что они хотели, чтобы мы испытали как можно больший дискомфорт. А полицейский, который сопровождал все наши встречи, потому что говорил по-английски, когда нас уже освобождали, прямым текстом сказал: «Вам повезло. Была бы моя воля, я бы вас убил, потому что вы грабили нашу страну». И плевать ему было на все документы, которые мы им показывали. Так что это очень опасно. Особенно с ливийцами. Права человека там нарушаются на каждом шагу. Повернешься — бьют, адвоката не предоставляют, в суд не возят, апелляцию не рассматривают. Вообще — ничего. И у меня сейчас нет ни одного документа о пребывании в Ливии», — добавил Сергей Самойлов.

Ранее стало известно, что капитан танкера «Теметерон» Владимир Текучев стал сотрудником Фонда защиты национальных ценностей и намерен рассказывать на международных площадках о ливийском аде, добиваясь трибунала над так называемым Правительством национального согласия Ливии.