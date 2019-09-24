Сирия новости 24 сентября 07.00: неизвестные самолеты нанесли удар по Абу-Кемалю, ИГИЛ атакует «Ан-Нусру» в Идлибе

Сирия, 24 сентября. Неизвестные самолеты нанесли удар по ополчению в Абу-Кемале, ИГИЛ1 атакует «Ан-Нусру» в Идлибе, курды начали выпускать людей из «Аль-Хола». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): возобновила удары по боевикам в Латакии.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): атаковало блокпост «Ан-Нусры» в Идлибе.

Курды: подорвали турецкий конвой на севере Ирака, потеряли своего при нападении в Дейр-эз-Зоре, выпустили 36 человек из «Аль-Хола».

Международная коалиция: направила военный конвой на север Ракки.

Ирак: приговорил к смертной казни шестерых боевиков ИГИЛ.

Провинция Латакия

Источник в Twitter (@ufuk_sy) утверждает, что ВВС Сирии возобновили удары по позициями террористических группировок в горной части Латакии. Удары наносятся в предгорьях близ населенного пункта Кабана, где удерживают позиции террористы запрещенного в РФ «Исламского движения Туркестана». Ожесточенные бои в районе Кабаны продолжались в течение всей летней кампании САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные боевики обстреляли жилой дом в городе Ат-Таяна. Нападение в провинции Дейр-эз-Зор привело к гибели и ранениям обитателей дома, сообщает агентство DeirEzzor24. В результате обстрела погибла женщина, ранения получили хозяин дома и дети. Причины нападения на данный момент неизвестны.

Между тем в населенном пункте Хаваидж, который находится под контролем проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF), был застрелен один из курдских боевиков. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что двое на мотоцикле внезапно открыли огонь по курдам, один из которых был убит на месте.

Кроме того, SOHR сообщает о внезапном авиаударе по силам бойцам иракской коалиции «Силы народной мобилизации» (PMF) в районе населенного пункта Абу-Кемаль — некогда последнего оплота ИГИЛ на востоке Сирии. Неопознанные самолеты нанесли удар, убив 19 бойцов PMF и уничтожив пять зданий на территории лагеря ополченцев. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Провинция Идлиб

Диверсионная группа группировки «Исламское государство» совершила успешное нападение на боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиции, находящейся под контролем террористов из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1»). Как сообщает источник в Twitter (@Salah_Addin_), террористы ИГИЛ атаковали блокпост «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Харим, расположенного близ турецкой границы на севере Идлиба.

Провинция Ракка

SOHR сообщает о прибытии крупного военного конвоя международной коалиции во главе с США в деревню Телль-Ахдар, расположенную на севере сирийской провинции Ракка близ города Телль-Абъяд. В этом районе будет проходить очередной этап совместного турецко-американского патрулирования в «зоне безопасности» на севере Сирии.

Провинция Хасака

Курдское агентство Hawar News сообщает о том, что 36 беженцев из лагеря «Аль-Хол» (не связанных с боевиками и сторонниками «Исламского государства», которых содержат там же) были возвращены в родные края на подконтрольной проамериканской коалиции территории. Отмечается, что в рамках организованной SDF программы с начала лета «Аль-Хол» в Хасаке покинули 1136 беженцев, которые смогли вернуться домой. Эти цифры стоит сравнить с усилиями правительства Сирии по репатриации беженцев — каждый день с помощью российского Центра по примирению враждующих сторон в страну возвращается порядка 1200–1300 беженцев.

Новостной источник в Twitter (@EuphratesPost) сообщает, что трое боевиков обстреляли дом мирного жителя в городе Хасака. Дом престарелого мужчины по имени Мохаммед Саид Шалаш, находящийся на окраине города, был обстрелян неизвестными. Источник указывает на низкий уровень безопасности на территории, контролируемой курдскими силами.

Ирак

Сирийское агенство SANA сообщает о гибели двух военнослужащих турецкой армии в северном Ираке. Турки, по всей видимости, принимавшие участие в операции «Коготь-3», погибли при подрыве на мине военного конвоя. Точное место происшествия не называется. Предположительно взрывное устройство было заложено боевиками курдской «Рабочей партии Курдистана», которые ведут сопротивление турецким силам в горных районах на севере Ирака.

Между тем суд в столице Ирака Багдаде приговорил к смертной казни шестерых террористов из группировки «Исламское государство». Как сообщает аналитический источник в Twitter (@EsiscTeam), обвиняемых признали виновными в организации теракта с использованием автомобиля в 2013 году. Стоит отметить, что в 2013 году в Ираке произошло не менее 12 терактов с использованием автомобильных бомб — большая часть из них в декабре, в том числе трагический тройной теракт на Рождество, унесший жизни 38 иракских христиан.

1 Организация запрещена на территории РФ.