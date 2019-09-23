Мультфильм по мотивам «Звездных войн» покажут в «Одноклассниках»

Москва, 23 сентября. Премьера анимационных видеороликов по мотивам саги «Звездные войны» пройдет в социальной сети «Одноклассники» 24 сентября, сообщила пресс-служба компании.

Посмотреть анимационные ролики пользователи смогут на официальной странице «Звездных войн» в социальной сети. Первый эпизод покажут уже во вторник в 11.00 по московскому времени.

Всего в группе будет опубликовано 15 серий Star Wars Roll Out. В эпизодах появятся дроид BB-8, Рэй, Хан Соло со своим другом Чубаккой и пиратка Маз Каната.

Ранее фанаты «Звездных войн» могли посмотреть в «Одноклассниках» «Звездные Войны: Моменты», «Звездные Войны: Галактика приключений», «Звездные Войны: Занятные факты».