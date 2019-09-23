Премьер Чехии усомнился в санкциях против РФ и заявил, что Крым «не вернется» на Украину

Прага, 23 сентября. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что антироссийские санкции, введенные Евросоюзом, не возымели ожидаемого эффекта. Кроме того глава чешского кабмина заявил, что Крым «не вернется» на Украину.

В интервью германской газете Welt Бабиш усомнился в эффективности санкций, введенных ЕС в отношении России. Он напомнил, что до сегодняшнего дня ограничения не принесли ожидаемых результатов. По мнению Бабиша, необходимо помочь Киеву «в разрешении конфликта» с Москвой, а также нормализовать отношения с Россией.

«Инициатива должна исходить от нас, европейцев», — заявил Андрей Бабиш.

Он добавил, что Россия, Иран и США имеют влияние на Ближнем Востоке, тогда как от потока мигрантов из этого региона страдает Европа. По словам Бабиша, «все больше людей приезжают в Грецию из Турции». При этом, отметил он, страны, имеющие влияние на Ближнем Востоке, не подвержены большому наплыву мигрантов в отличие от Европы.

Бабиш считает, что Евросоюзу нужно проявлять больше активности в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. При этом на сегодняшний день ЕС не предложил плана для разрешения ситуации в Сирии.

Премьер-министр Чехии также усомнился в том, что Крым может «вернуться» в состав Украины.

«Я, кстати, думаю, что Крым не будет возвращен Украине. К сожалению, это надежда, вероятно, нереалистична. Однако это не означает, что мы должны ослабить давление на Россию», — заявил Андрей Бабиш.

Ранее Евросоюз продлил на полгода индивидуальные ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины. В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.

Напомним, Крым стал субъектом России весной 2014 года. После госпереворота на Украине власти региона провели референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Несмотря на это, Киев продолжает считать полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что вхождение Крыма в состав РФ прошло в соответствии с международным правом, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.