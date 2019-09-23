Фанаты подсчитали, сколько кофе выпили герои «Друзей»

Москва, 23 сентября. Поклонники популярного ситкома «Друзья» провели необычное исследование, подсчитав, сколько знаменитая шестерка выпила кофе и съела блюд за все то время, что сериал выходил на экраны.

Выяснилось, что за 10 лет Чендер, Росс, Джо, Рейчел, Фиби и Моника, которые любили посидеть в нью-йоркском кафе Central Perk, выпили 1154 чашки кофе. Причем главным кофеманом в компании оказалась Фиби, которая появлялась с чашкой кофе 227 раз. А вот Рейчел, судя по всему, меньше остальных питает любовь к этому напитку. Ее видели с кофе всего 138 раз.

Кроме того, дотошные фанаты установили, что с 1994 по 2004 годы друзья съели 152 блюда, включая 13 пицц, 30 сэндвичей, 13 тостов, 8 упаковок китайской еды, 3 бургера и 2 порции спагетти, пишет портал «Кинопоиск».

Напомним, что накануне один из самых популярных и культовых сериалов в истории телевидения отметил 25-летие. За 10 лет, что ситком выходил на экраны, было снято 10 сезонов и 236 эпизодов. Последняя серия заключительного сезона стала четвертой по популярности на 2004 год — ее посмотрели 55 млн зрителей, передает «Газета.ру». «Друзья» получили шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».