Аскеров заявил, что счастлив возвращению Друзя в клуб

Магистр Александр Друзь, временно выбывший из интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» после довольно громкого скандала, вызванного, как говорилось, попытками подкупа на программе «Кто хочет стать миллионером», возвращается в клуб.

Участник игры Ровшан Аскеров специально для корреспондента Федерального агентства новостей прокомментировал данную новость. Он горячо приветствовал возвращение Друзя в клуб. По его словам, это событие его обрадовало. Вместе с тем он пренебрежительно высказался в адрес тех граждан, которые выражали возмущение после скандального инцидента с Друзем. Интеллектуалу безразлично и мнение простых людей, как они это воспримут.

«Я просто счастлив. Когда хороший человек вернулся и играет — это же хорошо. Да, мне наплевать на общество. Все. Мне на-пле-вать», — сказал Аскеров.

Ранее стало известно о том, что известный участник интеллектуальных игр, магистр «Что? Где? Когда?» ​​​​​Александр Друзь пытался сжульничать во время выступления в программе «Кто хочет стать миллионером?».

Первый канал, где транслируется шоу, заявил, что уважает программу и ее авторов, а потому оставляет право за ее создателями принимать все кадровые решения.

Напомним, еще в самом начале года произошел скандал — главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что Александр Друзь пытался его подкупить. По словам Бера, эрудит хотел выиграть главный приз программы и предложил главному редактору заранее сообщить все вопросы викторины в обмен на долю в выигрыше.