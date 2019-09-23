Эксперт объяснил «старение» молодоженов в России модой на западные тенденции

Москва, 23 сентября. Число вступивших в брак россиян за последние восемь лет уменьшилось на треть, при этом со свадьбой они оттягивают до 25-34 лет. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов объяснил такие показатели следованием западным тенденциям.

По данным Росстата, еще в 2011 году в России выдали более 1,3 миллиона свидетельств о регистрации брака, тогда как в прошлом году — всего 893 тысяч. При этом в стране, как отметили специалисты, никогда не фиксировали такого малого количества свадеб — 6,1 бракосочетание на тысячу человек.

Эксперты обратили внимание также и на «старение» молодоженов. Число невест и женихов в возрасте от 25 до 34 лет за период с 2010 по 2018 года выросло на несколько процентов.

По мнению Крупнова, виной таким показателям не только демографическая яма 90-х годов, но и мода на западные тенденции.

«Семья в нашей стране почти никому не интересна. Мы видим расшатывание института брака. На поздние браки и материнство культивируется мода», — цитирует его KP.Ru.

Специалист отметил, что в «передовой Западной Европе» средний возраст вступления в брак уже не 26 лет, как в России, а 30. Он призвал не копировать «негативные тенденции вымирающего Запада».

«Иначе последствия будут катастрофическими!» — заключил Крупнов.

Ранее по итогам исследования «Авито Недвижимость» стало известно, что молодые россияне готовы отложить рождение ребенка ради покупки жилья. В целом ради приобретения недвижимости многие способны отказаться от путешествий, развлечений, посещения салонов красоты и даже от некоторых продуктов питания — эту статью расходов может сократить шестая часть респондентов.

При этом Росстат подсчитал, что больше 21% детей в России рождаются без регистрации брака родителей. В прошлом году пять россиянок, не достигших восемнадцатилетия, родили пятого ребенка.